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Прогноз: на выборах в ЕП лидирует правоцентристский альянс

Ольга Лебедева
9 июня 2024 г.

Европейская народная партия, согласно данным экзитполов, вновь получит больше всех мест в Европарламенте. Второй политической силой останутся социал-демократы, за ними следуют либералы.

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Флаги ЕС и брецели на столе
Предвыборное мероприятие немецкого консервативного блока ХДС/ХССФото: Christof STACHE/AFP

Сильнейшей политической силой на выборах в Европарламент, вероятно, стал альянс право-центристских партий. Европейская народная партия (ЕНП) может получить 176 мест в Европарламенте - почти столько же, как и после выборов 2019 года, сообщает в воскресенье, 9 июня, немецкая общественная медиакомпания ARD со ссылкой на предварительные неофициальные итоги и экзитполы после завершения голосования.

Второй по численности депутатов силой Европарламента останутся социал-демократы. По прогнозу ARD, Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД) получит 134 места, что на 5 меньше, чем во время предыдущего легислатурного периода. Третий результат - у либеральной фракции "Обновляя Европу", которой достанется 87 мест (на 15 меньше, чем ранее).

Еще 86 мест будет у внефракционных депутатов (+24 места). "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) получат 78 мест (+9 мест), правонационалистская фракция "Идентичность и демократия" - 70 мест (+21 место), "Зеленые"/Европейский свободный альянс - 53 места (-18 мест), Европейские объединенные левые/ Лево-зеленые Севера (ЕОЛ/ЛЗС) - 36 мест (-1 место), отмечает ARD.

В Германии победили консерваторы

По данным экзитполов, консерваторы стали сильнейшей силой и на выборах в Европарламент в Германии. Оппозиционный консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) получил около 30% голосов, сообщила социологическая служба Infratest Dimap.

Второе место - у правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая получила, согласно данным экзитполов, 16,5%. Крупнейшая партия правящей в ФРГ коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - набрала 14%. Ее партнер по коалиции "Союз-90"/"зеленые" получил 12% голосов, третья правящая партия - Свободная демократическая партия - 5%. За Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) проголосовали 5,5% избирателей, за Левую партию - 2,8%.

Европейские избиратели определяют 720 депутатов Европарламента

В последний день выборов в Европарламент - 9 июня - голосование прошло в 21 из 27 странах ЕС. В нескольких странах выборы уже прошли в предыдущие дни. В частности, 8 июня проголосовали избиратели в Словакии, Латвии и на Мальте, а также началось голосование в Италии.

Право участия в выборах 720 депутатов Европарламента имеют в общей сложности почти 360 млн избирателей, в том числе почти 65 млн немцев.

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