Выборы в Болгарии. Каким будет новое правительство

9 июня в Болгарии одновременно с выборами в Европарламент пройдут шестые по счету за последние три года досрочные выборы в национальный парламент. Кто придет к власти в стране и кто поедет в Страсбург?

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на прошлой неделе посетила Болгарию, чтобы в преддверии выборов поддержать партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), входящую в семью Европейской народной партии (ЕНП). Фон дер Ляйен отправилась в страну, которая, входя в Евросоюз, имеет много уникальных особенностей. Одна из них в том, что в воскресенье, 9 июня, одновременно с выборами в Европарламент, в Болгарии пройдут шестые за три года выборы в национальный парламент.

Но это еще не все. Румен Радев, президент Болгарии, которая входит в НАТО и ЕС, часто повторяет позицию Кремля по войне против Украины и утверждает, среди прочего, что Россию невозможно победить. По результатам выборов в следующее правительство страны могут войти политики, которых на Западе считают коррумпированными, в том числе и те, кто попал под американские санкции, введенные на фоне закона Магнитского.

И наконец, один из рекордсменов в ЕС по длительности пребывания у власти, бывший премьер-министр Бойко Борисов, после примерно трехлетнего отсутствия возвращается в болгарскую политику. Многие наблюдатели за выборами и критики в Болгарии считают Борисова символом того, как политика в стране переплелась с организованной преступностью.

На выборах ожидается низкая явка

Сейчас вся предвыборная дискуссия в Болгарии связана с Борисовым и с попавшим под американские санкции бывшим медиамагнатом и олигархом Деляном Пеевским. Ожидается, что Борисов и его партия ГЕРБ на одновременных выборах в национальный парламент и в Европарламент может набрать 24-25 процентов голосов, а альянс партий "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) - от 15 до 16 процентов.

Президент Болгарии Румен Радев Фото: BGNES

На третьем месте, согласно прогнозам, может оказаться партия болгарских мусульман "Движение за права и свободы" (ДПС). Ее сопредседателем недавно был избран Делян Пеевски, хотя сам он не мусульманин.

Избирательная явка в Болгарии в последние три года составляла, как правило, около 40 процентов. По оценкам наблюдателей на выборах, в этом году она будет примерно такой же. По результатам же последних опросов, она может достичь 48 процентов. Одно можно сказать точно: ГЕРБ и ДПС выиграют от низкой явки избирателей.

Кто будет формировать правительство

Партия ГЕРБ Бойко Борисова десять месяцев управляла страной вместе с альянсом ПП-ДБ. Их совместное правление основывалось на евроатлантических ценностях и безоговорочной поддержке Украины в борьбе против российского агрессора. В апреле этого года правящая коалиция распалась, и теперь возобновление этого правительственного альянса маловероятно, хоть и не исключено. Большинство же наблюдателей прогнозируют создание коалиции между ГЕРБ и мусульманской партией ДПС.

Однако возможны и другие варианты, как заявил агентству Trend исследователь общественного мнения Георгий Ганев: "Даже если ГЕРБ и ДПС получат большинство в парламенте, этого будет недостаточно и вряд ли эти две партии решатся сформировать правительство при такой слабой поддержке, если к ним не присоединятся еще одна или две партии. В то же время электорат ПП-ДБ вряд ли будет особенно рад повторению последнего формата правящей коалиции".

Правительству в Болгарии предстоит решить много проблем

В парламенте Болгарии будут представлены и популисты из "Возрождения" - пророссийской и антиевропейской партии, лидер которой Костадин Костадинов заявил, что после выборов в Европарламент хочет создать в Страсбурге новый партийный альянс вместе с немецкой правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ). Костадинов считает, что ЕС "вреден". Ряд болгарских наблюдателей убеждены, что представители "Возрождения" в Европарламенте будут саботировать работу всего ЕС. По мнению болгарских экспертов, президент Радев тайно поддерживает эту партию, поскольку придерживается похожих с ней пророссийских взглядов.

Здание парламента в Софии Фото: Bildagentur-online/Joko/picture alliance

После выборов правительству в Софии предстоит решить ряд проблем, включая высокие цены на энергоносители и электроэнергию, поддержку Украины и украинских беженцев в Болгарии, переход на общеевропейскую валюту евро, незавершенную судебную реформу и реформу спецслужб. Именно эти реформы стали причиной краха предыдущего правительства.

Сегодня Делян Пеевски обещает не допустить "разгрома" спецслужб. А Бойко Борисов подчеркивает, что не имеет ничего общего с мафиозной культурой. "Я европейский политик, я не хочу возврата к мафиозным годам", - цитирует его издание Mediapool.

Политолог Даниил Смилов считает, что у Болгарии есть перспективы для движения вперед. Он вспоминает о больших успехах прошлого правительства и резюмирует: "Несмотря ни на что, Болгария поступила разумно и ответственно в отношении Украины и своей зависимости от российского газа, добилась значительного прогресса на пути в Шенген и стоит на пороге вступления в еврозону. Доходы в стране растут, а гонка за тем, чтобы достичь такого уровня жизни, как в Центральной Европе, набирает обороты".