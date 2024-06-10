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Премьер Бельгии Александер Де Кроо уходит в отставку

Александра Иванова
10 июня 2024 г.

Либеральная партия премьер-министра Бельгии Open VLD потерпела поражение на национальных выборах в парламент.

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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер Де КрооФото: James Arthur Gekiere/Belga/dpa/picture alliance

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо после крупного поражения на национальных парламентских выборах и выборах в Европарламент его партии "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD) объявил об уходе в отставку. Об этом сообщают международные СМИ в ночь на понедельник, 10 июня.

"Мы проиграли эти выборы. Я был лицом кампании. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я беру на себя всю ответственность", - цитирует Де Кроо на французском языке онлайн-издание Euronews

"Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны, мы вернемся", - добавил  политик. Как пишет агентство dpa, во время этого заявления у Кроо на глазах были слезы.

Указывается, что о намерении уйти в отставку с поста главы правительства Александер Де Кроо сообщит королю Бельгии Филиппу 10 июня. Эксперты ожидают по результатам выборов изнурительных переговоров о формировании нового правительства. После выборов в 2019 году правящую коалицию удалось сформировать лишь почти через 500 дней.

Парламентские выборы в Бельгии

В Бельгии выборы в федеральный парламент проходят отдельно во Фландрии, где голосуют за нидерландскоязычные партии, и в Валлонии, где выбирают франкоязычные партии. 

По результатам подсчета более 90% бюллетеней во Фландрии победу одержала умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" (N-VA) бургомистра Антверпена Барта Де Вевера, которая, по данным агентства dpa на 03.00 (04.00 мск) получила 17%.

Праворадикальная партия Vlaams Belang (в переводе с нидерландского: "Фламандский интерес") набрала 14% - на два процентных пункта больше, чем в 2019 году.

По предварительным результатам, партия Де Кроо Open VLD, выдвигавшаяся во Фландрии, набрала на выборах 5,5% голосов, что на 3,1 процентных пункта меньше результата 2019 года. Между тем в Валлонии либералы, напротив, усилили позиции, набрав 9,7% голосов, что на 2 процентных пункта выше достигнутого пять лет назад результата.

Социал-демократы во Фландрии улучшили свой результат пятилетней давности до 8,4%, то есть на 1,7 процентных пункта. В Валлонии же они потеряли 2,1 процентных пункта, скатившись до уровня поддержки в 7,3%. Партия труда Бельгии (PTB/PVDA) крайне левого толка - единственная, проголосовать за которую можно было как во Фландрии, так и в Валлонии, - набрала 9,8%.

"Зеленые" потерпели в обеих провинциях поражение. Во Фландрии партия получила 4,7% (падение уровня симпатии избирателей на 1,4 процентных пункта), а в Валлонии - лишь 2,9% (минус в 3,3 процентных пункта).

Христианские демократы получили во Фландрии поддержку 8,3% избирателей, в Валлонии - 6,5% (плюс в 2,8 процентных пункта).

Выборы в Европарламент в Бельгии

Результаты выборов в Европарламент в Бельгии во многом соответствовали итогам голосования на выборах в национальный парламент, указывает dpa.

Правом голоса в Бельгии на нынешних парламентских выборах обладали около 8 млн граждан. Участие в выборах в королевстве является обязанностью. За неучастие в них без заверенного судом обоснования грозит штраф.

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