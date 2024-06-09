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В Бельгии проходят парламентские выборы

Сергей Ромашенко
9 июня 2024 г.

В Бельгии одновременно с выборами в Европарламент выбирают депутатов национального парламента. Правящая коалиция во главе с премьером де Кро может лишиться большинства.

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Коалиция во главе с премьером де Кро может лишиться парламентского большинства
Коалиция во главе с премьером де Кро может лишиться парламентского большинстваФото: Johanna Geron/REUTERS

В Бельгии в воскресенье, 9 июня, одновременно с выборами в Европарламент проходят выборы депутатов национального парламента. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 16.00. Первые прогнозы ожидаются сразу после их закрытия. В отличие от Германии, в Бельгии избиратели обязаны участвовать в голосовании.

Помимо национального парламента, бельгийцы избирают и региональные законодательные органы. На федеральном уровне правящая коалиция во главе с премьер-министром Александером де Кро может лишиться большинства. В коалицию входят социал-демократы, "зеленые", либералы и христианские демократы.

Правые могут усилить позиции

Согласно прогнозам, на усиление позиций может рассчитывать правая партия "Фламандский интерес", выступающая за независимость Фландрии, ограничение иммиграции и сохранение "традиционных фламандских ценностей".

Эксперты ожидают по результатам выборов изнурительных переговоров о формировании нового правительства. После выборов в 2019 году правящую коалицию удалось сформировать лишь почти через 500 дней.

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