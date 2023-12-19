Победа АдГ в Пирне: город, где хранят деньги экстремисты

Пирну из-за близости гор Саксонской Швейцарии любят туристы. Но город притягивает еще и экстремистов и поклонников Владимира Путина. Выборы бургомистра там выиграл кандидат от "Альтернативы для Германии".

Нет, не Дрезден, а Пирна для многих, кто там бывал, - это квинтэссенция всего саксонского: небольшой городок в Саксонии на границе с Чехией, который считается воротами к красивейшим горам Саксонской Швейцарии. Здесь, в городе, в котором живут 40 тысяч человек, в минувшее воскресенье, 17 декабря, на выборах бургомистра впервые победил кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Между тем саксонское отделение этой партии признана земельным Ведомством по охране конституции правоэкстремистской организацией.

Свое имя в историю АдГ вписал 53-летний столяр Тим Лохнер (Tim Lochner). Поддержанный АдГ, он, будучи беспартийным кандидатом, но разделяя взгляды партии, набрав во втором туре более 38%, получил простое большинство голосов и теперь станет бургомистром. "Я обещаю проработать следующие семь лет (столько составляет срок полномочий бургомистра в Пирне. - Ред.)", - заявил Лохнер после победы на выборах.

АдГ одерживает победу за победой

Первая победа на выборах главы города на самом деле - лишь очередная среди успехов АдГ в 2023 году. В октябре партия смогла получить двузначные результаты на выборах в земельные парламенты на Западе Германии: в Баварии (14,6%) и в Гессене (18,4%).

Второй тур в Пирне определил победителя - он должен был набрать простое большинство голосов избирателей. Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Но у партии, которую многие в ФРГ считают прокремлевской и которая сохраняет тесные связи с Москвой, выступая против санкций Запада в отношении РФ, есть успехи и на локальном уровне: в июне кандидат от АдГ Роберт Зессельман (Robert Sesselmann) выиграл выборы главы окружной администрации в Зонненберге в Тюрингии - первый в истории партии успех на муниципальном уровне. А в августе Ханнес Лот (Hannes Loth) стал первым бургомистром от АдГ в небольшой коммуне Рагун-Йесниц в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Что особенного в Пирне? Нет, это не только туризм

Город Пирна известен прежде всего тем, что в нем практически нетронутым сохранился исторический центр. Но Пирна привлекает не только туристов: недавно два журналистских коллектива, газета Der Tagesspiegel и онлайн-издание Correctiv, опубликовали расследование, согласно которому именно Пирна - это место, где предпочитают держать свои банковские счета партии и движения экстремистского толка и/или те, которых наблюдатели называют пророссийскими.

Конкретно речь идет о региональном отделении банка Volksbank в Пирне. В нем счета для пожертвований имеют левоэкстремистская "Марксистско-Ленинская Партия Германии" (MLPD), общество Pegida (инициаторы антиисламских, ксенофобских демонстраций прежде всего на востоке ФРГ), а также сторонник теорий заговора Кен Йебсен (Ken Jebsen).

Картина 1754 года кисти венецианца Каналетто. Но исторический центр Пирны сохранился практически таким же и по сей день Фото: picture alliance/akg-images

А на днях выяснилось, что счет для пожертвований в Volksbank открыла бепутат бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), которая недавно вышла из Левой партии (Die Linke) и создала свою - "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость". Вагенкнехт - левый политик, ее объединяет с крайне правыми позиция, которую эксперты оценивают как прокремлевскую: хотя депутат и осуждает вторжение РФ в Украину, но при этом выступает за прекращение военной помощи Киеву со стороны Запада и против западных санкций в отношении России.

Сара Вагенкнехт во время выступления на митинге, 25 ноября 2023 года Фото: Joerg Carstensen/picture alliance

В этом же Volksbank, утверждают Der Tagesspiegel и Correctiv, обслуживается и видеоагентство Ruptly, подразделение российского гостелеканала RT, который находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года. Теоретически такие счета должны быть заморожены, но Der Tagesspiegel предполагает, что этого до сих пор не произошло.

Между всеми упомянутыми организациями и саксонским городком нет географических связей: их головные офисы находятся в других местах - в Берлине, Карлсруэ или Гельзенкирхене. Не исключено, что объединяет их что-то иное, а именно гостеприимство главы совета директоров банка Хауке Хензель (Hauke Haensel), который, по его собственному признанию, поддерживает тесные связи с Россией и выступал с критикой западной политики в отношении Кремля. На вопрос журналистов, почему именно его банк привлекает клиентов, Хензель не ответил.

Пресса пытается "выстроить что-то", так прокомментировал ситуацию один из приближенных Вагенкнехт, миллионер и распорядитель средств ее новой партии Ральф Зуикат (Ralph Suikat). "Это что, должно означать, что мы скрываем нелегальные платежи из России через этот банк? Это было бы еще одним сильным подозрением без всякой связи с реальностью", - подчеркнул Зуикат в интервью еженедельнику Die Zeit.

Табу на сотрудничество с АдГ слабет

Но что конкретно дало или может дать АдГ победа в трех небольших регионах на локальном уровне? Эксперты считают, что самое опасное - недооценка масштаба подобного успеха. "Во-первых, на этом уровне решаются вопросы, которые непосредственно касаются жизни людей. И речь не только о местах в детских садах, мостах или пешеходных переходах на автодорогах, но и о том, где и как будут размещать беженцев, как будут строить жилье и какую культуру будут поддерживать", - объяснил в интервью газете taz Штефен Хуммель (Steven Hummel), исследователь партии АдГ из близкого к Левой партии фонда имени Розы Люксембург.

Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Но что важнее, происходит ослабление табу на сотрудничество с АдГ, которого обещали придерживаться партии умеренного спектра в Германии. В том же же Зонненберге, например, проигравший выборы кандидат от партии Христианский демократический союз (ХДС) уже взаимодействует с победившим на выборах кандидатом от АдГ, хотя еще год назад лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обещал, что такого сотрудничества не будет. Хуммель и другие эксперты предостерегают от "нормализации" такого процесса. А в чем проблема, могут спросить те, кто не знакомы с партией.

АдГ, как минимум частично, - правоэкстремистская партия

АдГ не только признана "устойчиво правоэкстремистской" Ведомством по охране конституции федеральной земли Саксония, но и "тесно связана практически со всеми значимыми правоэкстремистскими движениями" в регионе, уверены в этой спецслужбе. Такие же ведомства в Тюрингии и Саксонии-Ангальт тоже поставили АдГ под наблюдение в связи с правоэкстремистскими настроениями в региональных отделениях партии.

Главный идеолог АдГ Бьорн Хёке назвал памятник жертвам Холокоста "памятником позора". Против Хёке также возбуждено уголовное дело об использовании нацисткого слогана. Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Ранее федеральная молодежная организация АдГ была официально признана в ФРГ экстремистской. В частности, как сообщалось, ее рядовые члены и ведущие партийные функционеры допускают заявления, граничащие с отрицанием или преуменьшением масштаба нацистских преступлений во время Второй мировой войны, а также приукрашивающие деяния нацистов в годы их правления.

Стоит отметить, что в Германии официальное признание той или иной партии правоэкстремисткой влечет серьезные юридические последствия - за партией и ее членами после этого разрешается устанавливать наблюдение, прослушивать их телефонные разговоры, внедрять в партию тайных агентов и так далее.

В следующем году в трех восточных землях ФРГ предстоят выборы в земельные парламенты. При этом соцопросы показывают, что у многих избирателей в этих регионах нет проблем с тем, чтобы отдать голос за представителей АдГ, которую признали экстремистской организацией. Рейтинги партии в той же Саксонии остаются высокими, приближаясь к 30%. Руководство АдГ в Саксонии считает, что выборы в Пирне показали, что целью АдГ станет результат в 40% на земельных выборах.

А новый бургомистр Пирны Тим Лохнер заявляет, что не видит проблемы в том, чтобы выигрывать выборы от имени АдГ. Лохнер подтвердил, что поддерживает точку зрения партии, которую подавляющее большинство экспертов называет типичным проявлением теории заговора, о "замене населения" Германии - якобы целенаправленном наводнении страны мигрантами. "Если посмотреть на то, что доля детей иностранцев в начальных школах и детсадах в некоторых городских кварталах составляет 38%, то для меня это уже и есть замена местного населения", - сказал Лохнер.

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