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Представитель АдГ впервые избран главой округа в Германии

Олег Соколенко
8 мин. назад

Представитель правых популистов Роберт Зессельман победил на выборах главы округа Зоннеберг в Тюрингии. Спецслужбы ФРГ подозревают "Альтернативу для Германии" в экстремизме.

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Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Роберт Зессельман
Роберт ЗессельманФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые избран ландратом (главой округа) в Германии. 50-летний юрист Роберт Зессельман (Robert Sesselmann) в воскресенье, 25 июня, выиграл выборы в округе Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия, на границе с Баварией.

Зессельман получил на выборах ландрата во втором туре 52,8 процента голосов избирателей, а действующий глава округа, представитель Христианско-демократического союза Юрген Кёппер (Jürgen Köpper) набрал 47,2 процента. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Левая партия, Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые" во втором туре поддержали кандидатуру Кёппера. Явка на выборах составила 59,6 процента. Зоннеберг с примерно 57 тысячами жителей, из которых около 48 тысяч имеют право голоса - один из самых маленьких округов ФРГ.

"Сигналом тревоги" для всех демократических сил назвал избрание Зессельмана ландратом в Зоннеберге министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (Georg Maier), член СДПГ. По его словам, пришло время "отложить межпартийные разногласия и защищать демократию вместе".

Роберт Зессельман - уроженец Зоннеберга, в настоящее время он является депутатом земельного парламента Тюрингии от АдГ. В 2019 году "Альтернатива для Германии" заняла здесь второе место на выборах, существенно улучшив свой результат.

АдГ находится под надзором спецслужб по подозрению в экстремизме

Партия "Альтернатива для Германии", которой в этом году исполнилось 10 лет, в марте 2021 года получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором спецслужб. Правонационалистическое объединение АдГ "Крыло" было объявлено правоэкстремистским официально.

Репрезентативный онлайн-опрос, проведенный Фондом Бертельсмана летом 2020 года, показал, что 29 процентов избирателей АдГ придерживаются крайне правых взглядов. Согласно опросу, ксенофобия, антисемитизм и склонность к авторитарным режимам гораздо более распространены среди избирателей "Альтернативы для Германии", чем среди сторонников других партий.

При этом с 2017 года АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время у "Альтернативы для Германии" 19-процентный рейтинг одобрения избирателей; в некоторых восточных землях Германии он намного выше. В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель на востоке ФРГ, где позиции АдГ особенно сильны - в первую очередь это Саксония и Тюрингия. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии.

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