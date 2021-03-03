Комментарий: Немецкие спецслужбы и слежка за АдГ

Чтобы убедиться в том, что партия Альтернатива для Германии (АдГ) становится все более правоэкстремистской, не нужны спецслужбы. В этой партии все больше тех, кто презирает демократию; авторитарных персонажей, мечтающих о власти; все больше врагов свободы слова, расистов, антисемитов, гомофобов, человеконенавистников и неонацистов.

Подтверждения этому предоставляет, прежде всего, сама же АдГ. В Facebook, Twitter и Co. члены АдГ борются за поддержку избирателей, используя радикальные плакаты и лозунги. Ведущий немецкий неонацист Торстен Хайзе (Thorsten Heise) очень точно характеризует присущий АдГ экстремизм, заявляя, что в Германии практически невозможно высказываться более радикально, чем это делает АдГ, при этом однозначно не переступив границы дозволенного, за которыми начинаются уголовно наказуемые деяния.

Слежка за АдГ будет иметь последствия

С АдГ ведь дела обстоят точно так же, как с Дональдом Трампом. Чтобы распознать опасность, не нужно быть экспертом - сотрудником спецслужб. Для этого достаточно немного интересоваться политикой и иметь здравый смысл.

Ханс Пфайфер

Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz), заподозрив партию АдГ в правом экстремизме, не просто представило результаты своей деятельности. Этот шаг имеет и политические последствия. Когда ведомство сейчас активно начнет действовать против АдГ, ее члены могут подвергнуться слежке с использованием методов спецслужб. Кроме того, надзор усилит внутренние противоречия в АдГ на предмет дальнейшего курса партии. Но станет ли Германия от этого безопаснее, и будет ли ее демократия теперь лучше защищена? В этом можно усомниться.

Вполне понятно, что первыми критиками решения о надзоре стали сами члены АдГ: дескать с помощью этой меры политический истеблишмент пытается запугать крупную оппозиционную партию. Поскольку ведомство по охране конституции ФРГ заподозрило партию в правом экстремизме незадолго до двух важных выборов в ландтаги и за несколько месяцев до еще более важных выборов в бундестаг, этот аргумент нельзя полностью отвергать. Хотя подходящего времени для такого рода обвинений в адрес политической партии быть не может в принципе.

Но, конечно, ведомство по охране конституции было и остается в Германии политическим ведомством, не являясь нейтральным учреждением. Ответственные за него министры внутренних дел часто смещали фокус его работы на общеполитическую ситуацию в стране, а не в сторону реальной опасности.

Между тем вопрос надзора за партиями давно является спорным. Часть Левой партии в Германии тоже подвергалась наблюдению. И она тоже критиковала государство за подобные подозрения, называя это попыткой политического запугивания.

Поражение в борьбе с правым экстремизмом

Пользу от такого надзора для немецкой демократии можно поставить под вопрос, взяв несколько недавних примеров в истории Германии. Не случайно даже те, кто поддерживает действия ведомства по охране конституции, часто упрекают его в откровенных провалах в борьбе против правого экстремизма и правого террора в ФРГ.

Как, например, в случае с террористической группой "Национал-социалистическое подполье"(NSU). Ее члены убили 10 человек, грабили банки, взрывали - и все это, находясь в фокусе внимания целой сети сотрудников ведомства по охране конституции, которые не смогли предотвратить убийства. Напротив. Неонацист из окружения NSU даже получил за свою шпионскую деятельность 100 тысяч евро из денег налогоплательщиков. С помощью этих денег он мог расширить "коричневую" сеть. А вот государство ничего не получило взамен. Более того: один из сотрудников ведомства был свидетелем убийства, совершенного NSU. У него дома полиция нашла экземпляры гитлеровской книги Mein Kampf. Там, где жил этот "защитник конституции", его называли "маленький Адольф". Несмотря на имеющиеся доказательства, он однако отвергает все обвинения в том, что знал об убийстве. Материалы его дела министерство внутренних дел Гессена засекретило на 30 лет.

Защита демократии - задача всего общества

Есть достаточно оснований не доверять деятельности немецких спецслужб внутри страны. Так, и нынешняя оценка деятельности АдГ дана ими слишком поздно. Уроком для немцев в этой связи должен стать Дональд Трамп. Враги демократии не исчезают сами по себе, их не могут остановить государственные учреждения, суды и различные ведомства. В конечном итоге, это задача всего общества.

И эту борьбу нельзя делегировать одному ведомству. Пережившая Холокост Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch), выступая в бундестаге 27 января 2021 года, четко отметила, говоря об АдГ: "Они будут и дальше бороться за свою Германию. А мы будем и дальше защищать нашу".

Автор: Ханс Пфайфер, обозреватель DW

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