Правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" возьмут под надзор

Федеральное ведомство по охране Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV) официально объявило о подорениях в правом экстремизме в адрес правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) , открыв тем самым возможность для надзора за деятельностью этой партии со стороны спецслужб, сообщили германские СМИ в среду, 3 марта.

По сообщению журнала Der Spiegel, BfV на фоне нынешней тяжбы с АдГ в административном суде Кельна обязалось временно отказаться от слежки за депутатами АдГ в бундестаге, ландтагах и Европарламенте, а также за кандидатами от этой партии на предстоящих в 2021 году выборах. "Альтернатива для Германии" опротестовала в суде заключение BfV о том, что она является "правоэкстремистским риском". В BfV отказались комментировать сообщения СМИ, сославшись на слушающееся в настоящее время дело и уважение к суду.

Согласно сообщениям, решение о взятии АдГ под надзор было принято на основании экспертного заключения объем почти в одну тысячу страниц. За два года юристы и эксперты по проблеме правого экстремизма собрали многочисленных свидетельства о предполагаемых нарушениях членами АдГ демократических устоев государства.

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