Экс-помощник депутата АдГ получил гражданство ФРГ обманом

Владимир Сергиенко получил гражданство Германии, утаив свой российский паспорт, а потому "мошенническим путем" обманул власти, говорится в решении суда в Берлине, на которое ссылается Der Spiegel.

Экс-помощник депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Владимир Сергиенко был лишен гражданства Германии на законных основаниях, так как в процессе натурализации утаил от властей, что у него имеется российское гражданство. Об этом сообщил в пятницу, 28 июня, еженедельник Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении решение административного суда Берлина, которое было принято в середине июня. Суд подчеркнул, что Сергиенко обманул власти Германии "мошенническим" путем.

Подавая в 2019 году заявление на получение гражданства ФРГ, Владимир Сергиенко указал, что у него имеется лишь гражданство Украины. В ноябре 2022 года его ходатайство удовлетворили, "несмотря на серьезные опасения органов безопасности", которые подозревали, что Сергиенко связан с российскими спецслужбами. Год спустя берлинский сенат по внутренним делам аннулировал его натурализацию, после того как во время проверки в аэропорту Гамбурга сотрудники таможни и федеральной полиции обнаружили у него паспорт гражданина России. В январе нынешнего года Сергиенко обжаловал лишение гражданства в административном суде Берлина, тот в итоге отклонил жалобу.

Это решение - еще не окончательное, так как Владимир Сергиенко может опротестовать его в Высшем административном суде Берлина, уточняет еженедельник. По данным издания, в настоящий момент Сергиенко живет в России. На запрос Der Spiegel он не ответил.

Сергиенко уволился из АдГ в феврале

Владимир Сергиенко, деятельность которого, по данным издания The Insider и Der Spiegel, могла курировать российская Федеральная служба безопасности (ФСБ), уволился с должности помощника депутата бундестага от АдГ Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt), о чем сообщил сам Шмидт в соцсети Facebook.

Он не связал уход своего помощника с возможной работой Владимира Сергиенко на ФСБ. По словам депутата, в немецких СМИ против Сергиенко идет кампания, которая "делает невозможным продолжение его работы". Ойген Шмидт написал также, что Сергиенко работал на него, чтобы помочь русскоязычным гражданам, "которые подвергаются дискриминации с начала войны в Украине".

Одновременно депутат сообщил, что подал судебный иск против газеты Bild за распространение "ложных фактов". Само расследование он связал с растущей популярностью "Альтернативы для Германии" и попыткой немецких властей дискредитировать ее.

Расследование The Insider и Der Spiegel

Накануне заявления Шмидта The Insider и Der Spiegel опубликовали совместное расследование, в котором рассказали о возможных связях "российского политолога украинского происхождения" Владимира Сергиенко с Пятой службой ФСБ России, отвечающей за оперативную информацию и международные связи.

Сообщается, что Владимир Сергиенко, формально являясь помощником депутата Ойгена Шмидта, активно взаимодействовал с целым рядом депутатов АдГ. В частности, авторы расследования утверждали, что именно Сергиенко стоит за подачей иска с требованием прекратить поставки танков Украине, поданного парламентской фракцией АдГ в Федеральный конституционный суд Германии.

Кроме того, он устроил выступление депутата бундестага, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы и федерального президиума АдГ Харальда Вайеля (Harald Weyel) в ПАСЕ. Во время него Вайель обвинил власти Украины в открытом преследовании прихожан Украинской православной церкви.