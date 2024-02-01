Spiegel и Insider рассказали о кураторе сотрудника АдГ в ФСБ

Помощник депутата АдГ получал задания и деньги от куратора из пятой службы ФСБ, утверждают The Insider и Der Spiegel.

Сотрудник пятой службы ФСБ Илья Вечтомов мог курировать деятельность помощника депутата германского бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и помогать с подачей иска к правительству ФРГ, чтобы остановить военную помощь Украине. Об этом сообщается в расследовании The Insider и Der Spiegel, опубликованном в четверг, 1 февраля.

Ранее расследователи рассказывали о родившемся в Украине публицисте Владимире Сергиенко, с 1991 года живущем в Германии и получившем в 2022 году немецкое гражданство. Сергиенко является помощником депутата АдГ, выходца из Казахстана Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt).

Журналисты The Insider получили доступ к переписке Сергиенко, который во время частых визитов в Россию встречался, как полагают авторы расследования, со своими кураторами из российского правительства и российских спецслужб и получал от них деньги на юридическое сопровождение обращения АдГ в конституционный суд.

4 июля 2023 года фракция "Альтернативы для Германии" в бундестаге действительно подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине, решение о которых было принято правительством без учета мнения бундестага. Представители фракции отрицают, что сделали это по просьбе из Москвы или на российские деньги.

Куратор из ФСБ

Расследователи сначала не могли установить личность куратора, с которым встречался Сергиенко. Изучив метаданные мобильных номеров, по которым он регулярно звонил, The Insider и Der Spiegel выяснили, что они принадлежат сотруднику девятого управления пятой службы ФСБ Илье Александровичу Вечтомову.

Девятое управление занимается Украиной, и Сергиенко, вероятно, оказался в зоне внимания этой структуры именно как украинский гражданин, пишет The Insider.

"Обвинения в том, что я являюсь агентом влияния Москвы, беспочвенны и никоим образом не соответствуют действительности", - ответил журналистам Сергиенко. После выхода расследования, его пропуск в бундестаг, который позволял ему свободно передвигаться по зданиям парламента, был заблокирован, сообщает Der Spiegel.

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