Как ультраправые завоевывают симпатии молодежи

Результаты выборов в Европарламент в Германии, рост популярности АдГ - все это указывает, что правые радикалы научились говорить с молодежью на одном языке.

Сама по себе композиция итальянского диджея Джиджи Д’Агостино "L'Amour Toujours", которая недавно вызвала большой скандал в Германии, - довольно веселая. Хит 2000-х годов, который исполнялся на всех танцплощадках, а позже получил несколько успешных ремиксов, привлек к себе внимание из-за новой версии - неофициальной и появившейся, разумеется, без согласия на то самого исполнителя. Скандал случился из-за того, что этот ремикс с немецким текстом стал излюбленной композицией ультраправых. Вот уже примерно год этот вариант курсирует в определенных кругах, как отмечают исследователи фонда Amadeu Antonio.

Скандал, который разразился на острове Зюльт, показал, что расизм и правый радикализм уже давно не являются феноменом одной только определенной группы. Проявление расизма можно встретить в совершенно обычном гражданине Германии. На видео с одного из самых дорогих курортов играет музыка, молодые люди танцуют, на переднем плане улыбающаяся женщина скандирует в ритме музыки: "Иностранцы - вон!", а позади нее веселый парень в темных очках с бокалом в руке добавляет: "Германия для немцев!". И эти лозунги подхватывает радостная толпа…

Как правые радикалы вышли на молодежь

К таким же методам еще в 2010-е годы прибегли лидеры "Движения за идентичность", которое впервые появилось во Франции. Его сторонники быстро нашли своих последователей в Великобритании, Австрии, Швейцарии, Дании. Они сумели упаковать свою правую идеологию в глянец и привлечь молодых людей, распространяя свои идеи в социальных сетях - Twitter, Facebook, YouTube. В Германии организация "Германское движение за идентичность" (Identitäre Bewegung Deutschland, IBD) была признана правоэкстремистской еще в 2019 году. Движение, членами которого являются около 600 человек, провозглашало так называемый "этноплюрализм". Согласно этой теории, люди разных национальностей не должны жить в одном обществе.

О том, что немецкая молодежь резко "поправела", свидетельствует и последнее социологическое исследование. Его результаты были опубликованы незадолго до выборов в Европарламент, на которых, как уже известно, правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняли в ФРГ второе место.

Несмотря на то, что немецкий суд подтвердил принятое ранее решение Федерального ведомства по охране конституции (BfV) о признании молодежного крыла АдГ "определенно экстремистским", эта партия продолжает набирать успех у немецкой молодежи.

Методы, к которым прибегает эта политическая сила в работе с молодежью, довольны просты. Она провоцирует и нарушает табу, чтобы вовлечь в дискуссию молодое поколение. Другой подход можно описать как "волк в овечьей шкуре": проявлять интерес к своему собеседнику, демонстрировать понимание на первом этапе.

Большой потенциал сторонники "Альтернативы для Германии" видят в социальных сетях, на особом счету у них платформа TikTok. В Германии число пользователей этим ресурсом уже превысило 20 миллионов. Правопопулистские партии активно распространяют здесь свои лозунги, умело упаковывая их - с юмором и музыкой. Привлекательность платформы TikTok заключается в том, что пользователям не надо искать контент специально, он появляется у них в ленте автоматически. На протяжении последних лет политики активно пользуются этим, привлекая внимание молодежи. Как показало исследование "Молодежь в Германии", 22 процента в возрасте от 14 до 29 лет отдали бы свой голоc за АдГ.

Максимилиан Кра (Maximilian Krah) из АдГ, вокруг которого разгорелся уже не один скандал, активно продвигает свои идеи на платформе Tiktok Фото: tiktok.com/@maximilian_krah

За причинами далеко ходить не надо. Многие партии, которые уже давно представлены в политическом ландшафте, упустили свой шанс в работе с молодежью. Это отражается не только в политике образования, где уже только по причине нехватки кадров многие проблемы остаются нерешенными, но и на уровне общин, где принимаются решения о закрытии молодежных учреждений. У молодежи часто возникает чувство, что политики их не слышат.

И тут на горизонте появляются новые правые, проявляя понимание и сочувствие к проблемам молодежи. Одно только название "новые правые" может показаться чем-то свежим, при этом нет никакой отсылки к его корням: националистической идее, которая привела в "третьем рейхе" к уничтожению миллионов людей. Новые правые уверенно вливаются в молодежную культуру, учась говорить с молодежью на одном языке.

Борьба за господство в культуре

Для этой стратегии есть свое собственное понятие "Метаполитика" - социальное влияние, выходящее за рамки избирательных программ и работы правительства. К людям обращаются там, где они чувствуют себя в защищенной обстановке. Для этого специально организуются народные гуляния - с барбекю, пивом и кофе - где возникает ощущение единения под девизом: "Мы видим и понимаем вас".

"С помощью этой так называемой "метаполитики" правые идеи незаметно и ненавязчиво доносятся до людей", - говорит Лоренц Блументалер (Lorenz Blumenthaler) из Фонда Amadeu Antonio. На первый взгляд это выглядит довольно безобидно и аполитично, подчеркивает ученый, "однако так им удается докопаться до людей и вбить в их голову свою идеологию".

Распространяя пропаганду и дезинформацию, правым популистам становится довольно легко завоевать господство в культурной сфере - в интернете, в моде, в сообществе геймеров и просто на праздниках в деревнях и общинах.

Немецкий социолог Феликс Шильк (Felix Schilk) объясняет, как это функционирует - неважно, в Сети или в деревне: создается пространство, которое потом используется для распространения своих политических идей. Однако для этого нужна поддержка большинства, которое разделяло бы распространяемые идеи, объясняет Шильк.

Как только такая партия, как АдГ, захватит одно из этих пространств, она сможет определять направление дискуссий. И у нее это получается, например, когда термины из этнического правого националистического или расистского контекста становятся социально приемлемыми, поскольку все чаще используются в определенных кругах. Самым последним примером является слово "ремиграция", которое АдГ использует в своих целях, упаковывая в это понятие свое требование "Иностранцы - вон". Или другой уничижительный термин "девушка в платке", который использовался для дискриминации молодых мусульманок (в том числе и немок). Кроме того, ей удается вложить новое значение в понятия, которые ранее имели положительное значение. Первоначальный смысл понятий "Gutmensch" (от "делать что-то хорошее ") или "Wokeness" (внимательность к меньшинствам) уже потерян из-за использования этих выражений в целях правых популистов.

Нечто подобное произошло и с переписанной песней: когда ее где-то проигрывают - всплывают нацистские лозунги. Освещение в СМИ сделало песню еще более известной: если человек уже слышал ее несколько раз, становится легко подпевать. Сначала пение звучит за закрытыми дверями, потом становится все более естественным, ведь подпевают больше людей. Вот и в клубе на острове Зюльт пение - с бокалом вина и в праздничном настроении - было "просто" безобидным развлечением во время вечеринки. Но из-за ксенофоюских лозунгов в это трудно поверить.