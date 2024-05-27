"Это позор". Реакция в ФРГ на расистский скандал на Зюльте

Все участники скандального видео, снятого на престижном немецком курорте, относятся к "золотой молодежи", что вызывает в обществе опасения о росте ксенофобских настроений среди элиты. Политики требуют жестких мер.

"Зюльт слева вверху, а не справа" - с таким плакатом, намекающим, с одной стороны, на географическое положение острова, а с другой - на политическую ориентацию его жителей, пришла участница акции протеста, прошедшей на одном из самых дорогих и престижных курортов Германии - в Кампене, что на острове Зюльт, в воскресенье, 26 мая. По данным полиции, около 80 местных жителей таким образом выразили свое отношение к ксенофобскому скандалу, случившемуся на Троицу в элитарном клубе Pony.

Что произошло на Зюльте?

Согласно видеоролику, ставшему вирусным, не менее пяти из почти 500 участников вечеринки, посвященной открытию туристического сезона на Зюльте, скандировали расистские лозунги под песенку итальянского диджея Джиджи Д’Агостино "L'Amour Toujours".

Клуб Pony на острове Зюльт Фото: Schoening/picture alliance

Правоохранительные органы Германии, проводящие расследование по факту разжигания национальной ненависти, уже выяснили имена участников скандального видео, на котором, среди прочих, студентка Элиза Мария К. из Гамбурга (Elisa Maria K.) скандирует: "Иностранцы вон" на камеру своего друга, рекламщик Мориц Н. (Moritz N.) из Баварии поднимает правую руку в нацистском приветствии и намекает жестом на гитлеровские усики, а Кристиан М. (Christian M.) из Мюнхена громко кричит: "Германия для немцев" с бокалом дорогого коктейля в руке.

Тот факт, что все эти люди относятся к так называемой "золотой молодежи", похоже, шокировал Германию больше всего. Это была "элита страны", "богатые молодые люди, которые, видимо, не усвоили в процессе воспитания, что нельзя разжигать ненависть к другим", заявил в эфире медиакомпании ARD бывший кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет (Armin Laschet), назвавший произошедшее во время вечеринки на Зюльте "запредельным и отвратительным" во всех отношениях.

Прозошедшее на Зюльте - "позор для Германии"

Схожую реакцию продемонстрировали и другие немецкие политики. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно осудил расистские высказывания участников вечеринки. "Совершенно очевидно, что подобные лозунги отвратительны, они неприемлемы", - заявил он, отметив, что все действия властей должны быть направлены именно на то, чтобы не допустить распространения подобной идеологии.

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) считает, что произошедшее бросает тень на страну в целом. "Тот, кто выкрикивает нацистские лозунги - позор для Германии", - подчеркнула она в интервью изданию медиагруппы Funke. По словам Фезер, необходимо понять "имеем ли мы дело с людьми, живущими в параллельном обществе, которое пренебрегает процветанием и попирает ценности нашей конституции", а также то, что побуждает таких людей делать "столь отвратительные расистские заявления на публике".

А вот уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) считает, что человеконенавистническая идеология теперь совершенно очевидно является "частью поп-культуры". И, что важно, считает он, она социально приемлема в среде, которая должна осознать, что иностранцы вносят значительный вклад в процветание страны.

С ним согласна Анна Райтнауэр (Anna Reitnauer), представитель Молодежного форума Немецко-израильского общества Франкфурта. "У нас есть фундаментальная проблема расизма и антисемитизма среди молодого поколения. Вы можете встретить это повсюду, в том числе на городских праздниках, в школах и университетах. Но вы не видите никаких видеороликов об этом", - отметила она.

Подтверждением ее слов может стать целый ряд аналогичных инцидентов, произошедших в последнее время. Всего через два дня после скандала в Pony стало известно, что подобные расистские выкрики все под ту же песню звучали и в соседнем клубе Rotes Kliff. В отличие от первого инцидента, работники клуба выгнали расистов и запретили им посещать заведение впредь. Аналогичный инцидент произошел на празднике в баварском Эрлангене, где двое мужчин в возрасте 21 и 26 лет также выкрикивали расистские лозунги под мелодию все той же песни. По данному факту начато расследование.

Сам автор песни Джиджи Д’Агостино также шокирован происходящим. "Моя песня L'Amour Toujours - о прекрасном, великом и сильном чувстве любви, которое объединяет людей", - заявил он.

Первые последствия для участников скандального видео

Уже известно, что некоторые участники инцидента на Зюльте лишились работы. Популярный блогер из Гамбурга Милена Карл (Milena Karl) заявила, что уволила своего сотрудника, появившегося в скандальном видео. "Я сама выходец из семьи мигрантов и как будущая мать вижу, что все, что можно увидеть в этом видео, представляет собой общество, в котором я не хочу растить своего ребенка", - объяснила она это решение своим 820 тыс. подписчиков в социальной сети Instagram.

Рост ксенофобии вызывает серьезную озабоченность в Германии Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Рекламное агентство Serviceplan Group также объявило, что уволило одного из сотрудников, который был замечен на видео.

Армин Лашет считает, что подобные действия - публичное озвучивание имен людей, совершивших ксенофобские поступки, увольнение их с работы - должны распространяться на любые расистские инциденты: будь то антисемитские акции или требования создать в Германии халифат.

Публичные извинения

Один из участников скандального ролика уже принес свои извинения. "Я прошу прощения у всех, кого мы могли оскорбить этим", написал он в социальных сетях. По его словам, ему стыдно за произошедшее. Молодой человек заявил, что добровольно сдался полиции и готов понести наказание.

Комментируя произошедшее, председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) заявила о том, что по отношению к участникам скандального видео может быть применено "максимальное наказание". За разжигание национальной ненависти в ФРГ предусмотрено до пять лет лишения свободы.