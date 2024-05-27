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В Германии расследуют новые случаи ксенофобии

Олег Соколенко
27 мая 2024 г.

После инцидента с ксенофобскими лозунгами на вечеринке на острове Зюльт полиция ФРГ ожидает роста числа сообщений о подобных нарушениях. Расследование некоторых таких случаев уже ведется.

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Клуб Pony на острове Зюльт - здесь прошла вечеринка, гости которой выкрикивали ксенофобские лозунги
Клуб Pony на острове Зюльт - здесь прошла вечеринка, гости которой выкрикивали ксенофобские лозунгиФото: Schoening/picture alliance

После инцидента с ксенофобскими лозунгами на вечеринке на острове Зюльт немецкая полиция ожидает роста числа сообщений о подобных нарушениях. Об этом заявил председатель профсоюза полиции ФРГ (GdP) Йохен Копельке (Jochen Kopelke) в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое было опубликовано онлайн в воскресенье, 26 мая.

Копельке ожидает, что скандал, разразившийся на Зюльте, побудит людей, сдающих в аренду помещения для частных вечеринок и праздников, а также участников таких мероприятий, проявлять повышенную бдительность. Если на них звучат ксенофобские или другие провокационные лозунги, об этом следует сообщать в полицию, подчеркнул правоохранитель.

Расследование ряда случаев уже ведется

25 мая полиция пресекла проведение в общине Крёф частного концерта, имевшего, по словам министра внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц Михаэля Эблинга (Michael Ebling), "явную правоэкстремистскую подоплеку". Возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании вражды, об использовании символики антиконституционных организаций и о нарушении законов о наркотиках, передает агентство dpa.

В земле Гессен полиция изучает информацию о возможном использовании нацистского приветствия на футбольном матче. В соцсетях было опубликовано видео с болельщиком на стадионе, поднимающим руку в характерном жесте, который в Германии уголовно наказуем, передает n-tv.

Ксенофобский скандал на Зюльте

Ранее в интернете стало вирусным видео с частной вечеринки на немецком острове Зюльт, известном как дорогой курорт. Участники мероприятия на видео выкрикивают лозунги "Иностранцы - вон!" и "Германия для немцев!", один также вскидывает руку в нацистском приветствии и изображает пальцами "усы Гитлера". Владельцы клуба Pony, в котором проходила вечеринка, немедленно открестились от нее. Местная полиция начала проверку.

Таблоид Bild приводит имена двух попавших на видео молодых людей - это Мориц Н., работавший в крупном рекламном агентстве, и Мария К., занимавшаяся продвижением блогера Милены Карл (у нее более 800 тыс. подписчиков). По информации издания, оба в результате скандала были уволены. Мориц Н. сказал, что ему стыдно за совершенную им "очень большую ошибку".

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