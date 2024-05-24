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На курорте в Германии разразился ксенофобский скандал

Канал DW в Telegram "Что там у немцев?"
24 мая 2024 г.

Участники вечеринки на дорогом немецком курорте Зюльт выкрикивали расистские лозунги. Видео попало в соцсети и завирусилось, вызвав скандал.

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Клуб Pony на острове Зюльт
Клуб Pony на острове ЗюльтФото: Schoening/picture alliance

Играет музыка, люди танцуют, на переднем плане улыбающаяся женщина скандирует в ритме музыки: "Иностранцы - вон!", а позади нее веселый парень в темных очках с бокалом в руке добавляет: "Германия для немцев!". И эти лозунги подхватывает радостная толпа… Как сообщает в пятницу, 24 мая, канал DW в Telegram "Что там у немцев", видео длится всего несколько секунд, но оно завирусилось в немецких соцсетях, и из-за него уже назревает нешуточный скандал - ведь вечеринка, попавшая в кадр, проходила на одном из самых дорогих и престижных курортов Германии - на острове Зюльт.

Расистские лозунги и нацистское приветствие

Как отмечается на сайте новостной телепрограммы Tagesschau, в качестве музыкального фона используется песенка итальянского диджея Джиджи Д’Агостино "L'Amour Toujours", сама по себе от ультраправых идей совершенно далекая. Однако веселящаяся публика кажется абсолютно довольной происходящим, а один из пляшущих мужчин не только выкрикивает те же расистские лозунги, но и вскидывает руку в нацистском приветствии, приложив к верхней губе два сложенных вместе пальца, чтобы, по-видимому, изобразить усы Гитлера .

Реакция и последствия

Владельцы клуба Pony, где и было дело, немедленно дистанцировались от "любого рода расизма и дискриминации" и написали в Instagram, что если бы знали об инциденте, то, конечно, "выгнали бы этих посетителей". Отреагировала и местная полиция, заявив о начале проверки "на предмет нарушения закона". А глава влиятельного Германского паритетного благотворительного союза Ульрих Шнайдер (Dr. Ulrich Schneider) опубликовал в соцсети Х фото с группой панков, снятой во время  прошлогоднего нашествия неформалов на богатый остров , и подписал: "Дорогие панки, берите ноги в руки, вы снова нужны на Зюльте!".

Произошедшее на Зюльте уже прокомментировала и министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). По ее словам, инцидент выставляет в дурном свете всю страну. "Любой, кто выкрикивает нацистские лозунги типа "Германия для немцев - иностранцы вон!", является позором для Германии", - заявила политик медиагруппе Funke. "Здесь нельзя допустить ползучей нормализации", - потребовала министр. Помимо возможного уголовного расследования, расистам следует оказывать громкое противодействие повсюду - в кругу друзей, на работе, в спорте, призвала Фезер.

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