Выборы в бундестаг ФРГ намечены на 28 сентября 2025 года

Закон о выборах указывает, что они должны проходить в воскресенье или праздничный день. Кроме того, они должны состояться не ранее чем через 46 и не позднее чем через 48 месяцев после начала избирательного периода.

Следующие выборы в бундестаг ФРГ должны состояться 28 сентября 2025 года. Соотвествующую рекомендацию правительство ФРГ передало на утверждение федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier). Как напоминает в среду, 24 июля, агентство dpa, обычно глава государства следует рекомендациям правительства.

Существуют фиксированные требования к дате выборов. Федеральный закон о выборах указывает, что они должны проходить в воскресенье или праздничный день. Кроме того, согласно статье 39 Основного закона Германии, выборы должны состояться не ранее чем через 46 и не позднее чем через 48 месяцев после начала избирательного периода. Таким образом, временной коридор для выборов в бундестаг Германии 21-го созыва существует с 27 августа по 26 октября 2025 года.

Партии определяют кандидатов в канцлеры

До новых выборов еще больше года, а в политических партиях уже начинают задумываться о том, кто возглавит их предвыборные кампании. Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), представляющий Социал-демократическую партию Германии, твердо рассчитывает на свое переизбрание. "Я буду баллотироваться как канцлер, чтобы снова стать канцлером", - заявил политик 24 июля на ежегодной пресс-конференции главы правительства, приуроченной к летним каникулам.

Находящиеся в оппозиции ХДС и ХСС еще не определились с единым кандидатом на пост канцлера. Однако, отмечает агентство Reuters, ожидается, что компанию блока возглавит лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Партия "Союз-90"/"зеленые" также хотят выбрать кандидата в канцлеры. Скорее всего, им станет вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck).