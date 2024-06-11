Историческая речь Зеленского в бундестаге. Как это было

Президент Украины Зеленский в третий раз после начала войны посетил Берлин и впервые лично выступил перед депутатами парламента, поблагодарив их за поддержку. Как его встречали в бундестаге?

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз после начала полномасштабного российского вторжения посетил Берлин. Во вторник, 11 июня, его принял в своей резиденции президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Затем Зеленский выступил на открытии крупной международной конференции по восстановлению Украины, а потом обратился с исторической речью к депутатам парламента, в которой поблагодарил граждан ФРГ за поддержку.

Историческая речь Зеленского в бундестаге

Речь Владимира Зеленского была его первым личным выступлением в немецком бундестаге. Однако для президента Украины это было далеко не первое выступление перед иностранными депутатами. С начала войны он произносил речи перед десятками парламентов западных стран - как лично, так и по прямой связи из Киева.

Владимир Зеленский появился в зале заседаний бундестага в сопровождении президента ФРГ Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Депутаты встретили и проводили президента Украины аплодисментами. Некоторые даже выразили свои симпатии к Украине наглядно: одни надели в знак солидарности с Украиной сине-желтые шарфы, другие - желтые платья или синие костюмы. Председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) прикрепила на жакет Орден Ярослава Мудрого второй степени, который ей вручил осенью 2022 года в Киеве президент Зеленский.

Председатель бундестага Бербель Бас и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ralf Hirschberger/Afp Pool/picture alliance

Речь украинского главы депутаты бундестага неоднократно прерывали рукоплесканиями. Депутаты от партий, входящих в правящую коалицию, с восторгом отзывались о выступлении президента Украины. Так, в интервью DW депутат от партии "Союз-90/"зеленые" Робин Вагенер (Robin Wagener), один из инициаторов приглашения Владимира Зеленского в бундестаг, сказал, что его особенно впечатлил финал речи, в которой Зеленский указал на то, что Европа - это континент мира, и что цель Украины - мир в Европе. "И в этом цель нашей поддержки Украины - мир в Европе", - подчеркнул Вагенер. "А Путину нужна война, чтобы стабилизировать свою власть", - считает депутат. Украина, по его мнению, "должна защищаться так долго, как это будет нужно. До тех пор, пока Путин не поймет, что военная победа невозможна". Но, по словам депутата, с российской стороны "нет никакой готовности к серьезным мирным переговорам".

Председатель парламентского комитета по международным делам из СДПГ Михаэль Рот (Michael Rоth) сказал, что речь Зеленского еще раз наглядно показала, насколько благодарен президент Украины Германии за поддержку. "Меня очень порадовало, что он еще раз четко сказал, что борьба украинского народа - это борьба за всех нас. И что наш долг - продолжать поддерживать Украину, насколько это возможно". Рот также добавил, что из выступения президента Зеленского еще раз стало ясно, что украинцы также хотят мира, как и немцы: "Но этот мир возможен только в том случае, если Украина будет свободной и суверенной".

Владимир Зеленский впервые лично выступает в бундестаге Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Председатель комитета бундестага по правам человека и гуманитарной помощи из СвДП Ренате Альт (Renate Alt) оценила речь Зеленского как "очень эмоциональную". По ее словам, однозначно чувствуется, что для Украины "на карту поставлено все". Она подчеркнула, что Германия продолжит поддержку Украины, и что во время кампании по выборам в Европарламент ее избиратели также подчеркивали готовность продолжать оказывать помощь Украине.

Кто бойкотировал Зеленского в бундестаге

Хотя зал заседаний во время речи Зеленского был почти полон, в глаза все же бросались пустые места - депутаты из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и партии "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) бойкотировали выступление президента Украины, чем вызвали шквал возмущенных комментариев со стороны других фракций - от партий, входящих в правящую коалицию, и от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС.

И АдГ, и ССВ требуют прекращения поставок оружия Украине из Германии и начала переговоров с Россией. После выборов в Европарламентобе эти партии прибавили себе политического веса: АдГ, по предварительным итогам, заняла второе место в Германии, получив в полтора раза больше голосов, чем на последних выборах в парламент (15,9 процентов вместо 10). А недавно созданная партия Сары Вагенкнехт, с первой попытки набрала в Германии 6,2 процента голосов.

Как обеспечивали безопасность Зеленского

Депутаты бундестага после выступления проводили Зеленского аплодисментами и разошлись по своим делам. Но Украина вернется в повестку дня бундестага уже завтра: парламент в рамках формата "актуальный час" обсудит итоги двухдневной конференции по восстановлению страны.

Депутаты бундестага стоя приветствуют Зеленского, на заднем плане - пустые кресла фракции АдГ Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Выступление Владимира Зеленского, как и весь его визит в Берлин, готовилось в атмосфере большой секретности и при соблюдении чрезвычайных мер безопасности. Правительство ФРГ до последней минуты не распространяло информацию о приезде президента Украины в Берлин. Первым о визите высокопоставленного гостя в немецкую столицу сообщило городское транспортное предприятие, которое разослало пресс-релиз. В нем шла речь о "государственном визите в рамках конференции по восстановлению Украины" и перечне закрываемых станций метро и отмененных автобусных маршрутов.

Во всем Берлине есть три отеля, в которых могут останавливаться гости, требующие самых серьезных мер безопасности. К таковым VIP-персонам относится и президент Украины. Первые два отеля - Adlon и Intercontinental можно оцепить в целях обеспечения безопасности, не останавливая движение общественного транспорта. Третий - Waldorf Astoria - расположен буквально через дорогу от важного пересадочного узла - вокзала Zoo, и второй по величине автобусной остановки города, откуда начинается и где заканчиваются полтора десятка городских маршрутов. Поэтому жителям Берлина пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами. Однако город, который живет в предвкушении чемпионата Европы по футболу, справился с транспортным хаосом.