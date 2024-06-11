Шольц призвал к дальнейшему укреплению ПВО Украины

На международной конференции по восстановлению Украины канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к дальнейшему укреплению противовоздушной обороны страны, ставшем объектом российской военной агрессии. Открывая мероприятие в Берлине во вторник, 11 июня, он призвал союзников поддержать немецкую инициативу в сфере ПВО "всем, чем возможно", поскольку "лучшее восстановление - это то, в котором нет необходимости".

Одновременно Шольц пообещал Украине масштабную и долгосрочную помощь по восстановлению страны. По его словам, в числе прочего он поднимет этот вопрос на саммите G7 в Италии, который откроется 13 июня. Одновременно немецкий канцлер указал на данные Всемирного банка, согласно которым Украине в ближайшие 10 лет будет необходимо около 500 млрд долларов на восстановление.

Шольц призвал бизнес инвестировать в восстановление Украины

Канцлер ФРГ призвал представителей бизнеса вовлечься в данный процесс и инвестировать в Украину. "Учитывая масштабы, о которых мы говорим, необходимо участие частного капитала", - заявил глава немецкого правительства. Он отметил, что в Украине продолжают работать сотни компаний из Германии, и только в автомобильном секторе там работают 35 тысяч человек. При этом, несмотря на продолжающуюся войну, оттока немецких инвестиций из Украины не наблюдается, а объемы торговли обеих стран даже значительно возросли в сравнении с довоенным периодом, указал Шольц. "Все это свидетельствует о том, что бизнес осознает потенциал Украины", - подчеркнул он.

Зеленский: Украине необходимы еще 7 комплексов Patriot

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, отметил, что Киеву необходимо не менее семи комплеков ПВО Patriot, чтобы защитить страну от российских ударов. "Воздушная оборона - это ответ на все вопросы", - подчеркнул он. Зеленский также поблагодарил Германию за предоставление трех систем Patriot. Необходимо лишить Россию возможности продолжать атаки на Украину, призвал он. Целью РФ, прежде всего, является разрушение энергоснабжения Украины.

Зеленский, а также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвали на конференции к быстрым действиям в сфере инвестиций. По словам украинского президента, Украина предлагает "большой рынок" для иностранных компаний. "Многие партнеры со всего мира уедут с этой конференции с контрактами на миллиарды евро", - уверен он. В свою очередь Кулеба призвал представителей бизнеса "не ждать окончания войны" для начала инвестиций.

Перед началом двухдневной конференции по восстановлению Украины в Берлине министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) пообещала Киеву всестороннюю поддержку в невоенной сфере. "Даже во время войны идет речь о восстановлении", - заявила министр, посетившая в начале мая Киев в ходе подготовки конференции. Она пояснила, что "людям нужна крыша над головой, электричество, дети должны ходить в школу". В ходе конференции в Берлине предполагается создание международных альянсов по экономической и социальной помощи Украине, сообщила она далее.

Третья конференция по восстановлению Украины

На двухдневной конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Берлине в числе прочего будет обсуждаться поддержка малых и средних предприятий в Украине и поиск необходимых специалистов. На мероприятие прибыли около двух тысяч участников из 60 стран - представители политики, международных организаций, бизнеса, гражданского общества, муниципалитетов и регионов.

Проводя конференцию, организованную совместно с Украиной, правительство Германии намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся атак РФ.

На конференцию приехал президент Украины Зеленский. "URC2024 объединит правительства, десять из которых - на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине, - написал он в Telegram. - В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом". По оценке Всемирного банка, ущерб Украине, нанесенный военной агрессией РФ, уже составляет не менее 486 млрд долларов.

Аналогичные конференции прошли в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023-м - в Лондоне. В знак солидарности с Украиной вечером 10 июня 147-метровая Берлинская радиобашня была подсвечена цветами украинского флага.