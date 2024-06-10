Зеленский прибыл в Германию на конференцию по Украине

Украинский лидер проведет в Берлине встречи с президентом ФРГ Штайнмайером и канцлером Шольцем. С последним он обсудит военную поддержку Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский поздним вечером в понедельник, 10 июня, прибыл в Германию для участия в международной конференции по восстановлению Украины. Как сообщил украинский лидер в Telegram, в ходе визита у него запланированы встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и председательницей бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas).

Ранее в тот же день МИД ФРГ объявил, что на конференции по восстановлению Украины в Берлине Германия и ЕС объявят о предоставлении дополнительных средств для проекта Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Украине. В общей сложности проект получит еще 30 млн евро, что увеличит его финансирование до 75 млн евро. При этом Германия увеличит свой вклад на 12 млн евро, до 39 млн евро, Еврокомиссия - на 18 млн евро, до 36 млн евро.

Конференция в Берлине по восстановлению Украины

Международная конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине 11-12 июня. Ожидается, что на нее прибудут около двух тысяч участников - представителей политики, бизнеса и международных организаций. Правительство Германии тем самым намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции.

Кроме того, речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся атак РФ. На открытии конференции 11 июня выступят президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"URC2024 объединит правительства, десять из которых - на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине, - написал Зеленский в Telegram. - В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом".

По словам украинского президента, темами его переговоров с канцлером Шольцем будут дальнейшая оборонная поддержка Украины, развитие украинской системы ПВО, а также совместное производство вооружений. "Скоординируем позиции накануне саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО", - добавил Зеленский.

Берлинская радиобашня в цветах флага Украины Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Знак солидарности с Украиной

Планируется, что 11 июня Владимир Зеленский также выступит с речью в бундестаге. Предположительно, в своем выступлении он изложит ожидания Киева от саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии без участия России.

В знак солидарности с Украиной вечером 10 июня 147-метровая Берлинская радиобашня была подсвечена цветами украинского флага. В дни проведения конференции по Украине, 11 и 12 июня, эта подсветка сохранится. В сине-желтых тонах вечером 11 и 12 июня будет также подсвечена Берлинская телебашня на площади Александерплац.