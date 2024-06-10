Глава Агентства восстановления Украины подал в отставку

За день до конференции по восстановлению Украины в Берлине ушел со своего поста глава профильного украинского агентства Мустафа Найем. Он заявил о разногласиях с правительством.

За один день до начала конференции по восстановлению Украины в Берлине подал в отставку глава украинского Агентства восстановления Мустафа Найем. О своем решении он сообщил в Facebook в понедельник, 10 июня, обосновав его разногласиями с правительством. "Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал он.

По словам Найема, его команда сталкивалась "с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий" с ноября 2023 года. Среди прочего он указал на отмену бюджета на проекты по восстановлению и содержанию дорог. "Я осознаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", - уверен он.

Кроме того, Найем раскритиковал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отказавшего ему в возможности поехать на конференцию по восстановлению Украины в Берлин. Кроме того, зарплаты большинства сотрудников агентства были сокращены на 68 процентов, в результате чего эта структура потеряла с начала года 25 процентов сотрудников, заявил он.

Конференция по восстановлению Украины в Берлине

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) указал, что отставка Найема не повлияет существенным образом на ход предстоящей конференции в Берлине.

В немецкой столице 11-12 июня пройдет двухдневная конференция по восстановлению Украины, на которой ожидается около 2 тысяч участников. Правительство Германии тем самым намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся российских атак.

В Украине бывший журналист Мустафа Найем получил широкую известность в конце 2013 года: с его твита с призывом выйти на Майдан в Украине началась Революция достоинства. Позже он являлся депутатом Верховной рады, а с начала 2023 года возглавлял Агентство по восстановлению.