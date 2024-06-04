Восстановление Украины. В Берлине обсудят, кто и чем поможет

Российские войска продолжают разрушать в Украине объекты гражданской инфраструктуры, прежде всего, энергетической. Кто и как поможет их восстановить? Этому будет посвящена конференция в Берлине.

За атакой на магазин строительных товаров в жилом квартале Харькова в конце мая скрыта циничная символика: Россия пытается в зародыше задушить всякую надежду на восстановление Украины. В соцсети X министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал кадры разрушенного магазина стройматериалов, в котором местные жители покупали все необходимое для восстановления своего жилья.

Дым после атаки на торговый центр и магазин стройматериалов в Харькове, 25 мая 2024 года Фото: Anadolu/picture alliance

Немецкое правительство, тем не менее, пытается дать людям в Украине надежду на то, что восстановление их разрушенной войной страны возможно. С прошлого года в Берлине и Киеве шла подготовка к конференции под названием Ukraine Recovery Conference 2024. Это мероприятие, основной темой которого станет восстановление Украины, пройдет 11 и 12 июня в немецкой столице. Ожидается, что в конференции примут участие более 1500 представителей самой Украины и стран, которые ее поддерживают.

Однако из-за массивных обстрелов, атак дронами, ракетных и бомбовых ударов РФ по объектам гражданской инфраструктуры Украины, в том числе таким, как ТЭЦ и ГЭС, растет пропасть между тем, что в долгосрочной перспективе могут предложить Киеву участники конференции, и тем, в чем уже сейчас остро нуждается Украина.

Помощь Украине в энергообеспечении

В настоящий момент Украина может "только реагировать на разрушения", говорит эксперт по экономике Роберт Кирхнер (Robert Kirchner) в интервью DW. Вместе с консалтинговым агентством Berlin Economics Кирхнер в течение 15 лет работает в Украине, оказывая консультационные услуги. Он самый известный экономический консультант Украины из Германии.

Роберт Кирхнер Фото: Berlin Economics

"То, что мы сейчас должны делать, это помогать Украине в энергообеспечении и в том, чтобы продолжала работать критическая инфраструктура, и одновременно смотреть, чтобы функционировала экономика, насколько это возможно", - говорит Кирхнер. При этом в фокусе внимания должен оставаться энергетический сектор.

В настоящий момент Россия разрушила 90 процентов генерирующих мощностей одной лишь ДТЭК - крупнейшей в Украине энергетической компании, принадлежащей украинскому мультимиллиардеру Ринату Ахметову. Электростанции компании ДТЭК обеспечивают 40 процентов электроснабжения в Украине.

Украина должна готовиться к еще одной суровой зиме

Тем временем российские атаки дронами и ракетами на объекты инфраструктуры продолжаются. Незадолго до удара по магазину стройматериалов в Харькове, жертвами которого стали минимум 14 человек, президент Украины Владимир Зеленский провел в этом городе совещание, посвященное подготовке к осенне-зимнему периоду. Спустя короткое время после того, как в прошлом году энергосистема работала в нормальном режиме, Украина предстоящей зимой вновь должна будет экономить электроэнергию. Поэтому на совещании снова шла речь о том, кто и когда в Украине будет получать электричество. "Критические объекты инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, которые вовлечены в процесс мобилизации, будут обеспечены электроэнергией в первую очередь", - сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль после встречи в Харькове.

Отключения электричества в Харькове, март 2024 года Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

Эксперт по Украине Роберт Кирхнер опасается, что до начала осенне-зимнего периода разрушенную систему энергоснабжения будет сложно восстановить. Он указывает на то, что в крупных городах Украины большую роль играют ТЭЦ, построенные еще в советское время. "Вероятно, зимой мы столкнемся с проблемой теплоснабжения, поскольку значительная часть этой системы разрушена, - говорит Кирхнер. - Сейчас мы этого не замечаем, и летом это не столь существенно, но зимой могут возникнуть крупные проблемы и если их не решить, то мы, возможно, столкнемся с новым потоком беженцев из Украины".

В результате последнего наступления российских войск к северо-востоку от Харькова более 11 тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома. На снимках со спутников видны десятки трупов в тех районах, которые были захвачены российскими солдатами в ходе наступления. "Трудно себе представить, что произойдет, если в крупном городе выйдет из строя канализационная система. На этот случай должны быть разработаны примерные планы действий", - говорит эксперт в преддверии конференции в Берлине по восстановлению Украины.

Кто поможет в восстановлении Украины

Немецкие организаторы конференции надеются на то, что в течение двухдневного мероприятия в Берлине будут определены основные направления помощи в восстановлении Украины, в том числе после окончания войны. В контексте "человеческого измерения" на конференции речь будет идти о социальных и гуманитарных вопросах, о человеческом капитале для будущего Украины. Такие вопросы, как привлечение частных средств для восстановления разрушенной войной страны, являются одними из приоритетных в стратегии немецкого министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития, которое совместно с МИД ФРГ является организатором конференции в Берлине. Глава ведомства Свенья Шульце (Swenja Schulze) в конце апреля заявила в Берлине, что делает ставку на международную инициативу по привлечению специалистов для восстановления Украины. "Вам не удастся уничтожить знания о том, как восстанавливать энергосети", - завила министр Шульце, обращаясь к российскому руководству на фоне непрекращающихся ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Главы МИД ФРГ и Украины: Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве 21 мая 2024 года Фото: Thomas Trutschel/photothek/IMAGO

Во время подготовки конференции посол Украины в ФРГ Алексей Макеев обратился с просьбой к 50 государствам, поддерживающим Украину, заявив, что его стране срочно необходимо больше систем ПВО: "как минимум, 7 новых ЗРК Patriot". Ту инфраструктуру, которую Украина будет успешно защищать с помощью западных систем ПВО, не нужно будет восстанавливать. Но именно по этому поводу уже в течение месяцев Киев и его союзники пока не могут договориться.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) обратились с совместным посланием к партнерам по НАТО предоставить Украине больше систем ПВО, чтобы защитить крупные города, такие как Харьков. Вслед за этим Германия сообщила об отправке Киеву еще одной ЗРК Patriot. Никакой реакции на это обращение пока, однако, не последовало.

Расходы на восстановление Украины растут с каждым днем

Во время визита министра обороны ФРГ Писториуса в Литву в конце мая одна из журналисток спросила его, почему европейские страны все еще медлят с поставками систем ПВО Украине. Министр прямо ответил, что не знает, "почему все медлят".

Похоже, что и крупная конференция в Берлине по восстановлению Украины будет омрачена отсутствием ответа на этот неприятный вопрос: как Украина может защищать себя от российских ударов с воздуха? Для эксперта Роберта Кирхнера очевидно, что "атаки будут продолжаться и что будут новые разрушения. Это означает, что расходы на восстановление страны будут постоянно расти, в том числе и в то время, пока мы будем все это обсуждать".