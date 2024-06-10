ФРГ и ЕС выделят новые средства для восстановления Украины

Финансирование проекта GIZ по восстановлению Украины будет увеличено с 45 млн евро до 75 млн, заявили в МИД Германии перед конференцией в Берлине.

На международной конференции по восстановлению Украины в Берлине Германия и ЕС объявят о предоставлении дополнительных средств для проекта Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Украине. В общей сложности проект получит еще 30 млн евро, что увеличит его финансирование до 75 млн евро, сообщил официальный представитель МИД Германии в Берлине в понедельник, 10 июня.

При этом Германия увеличит свой вклад на 12 млн евро до 39 млн, Еврокомиссия - на 18 млн до 36 млн.

Поддержка пострадавших украинских регионов

Проект является частью инициированной МИД Германии платформы по стабилизации Украины. Он направлен на конкретную поддержку государственных учреждений и гражданского общества в наиболее пострадавших регионах Украины.

В числе прочего в рамках данной инициативы были оснащены украинские саперы, занимающиеся разминированием городов и сел страны, указало немецкое внешнеполитическое ведомство. Кроме того, проект поддерживает Украину в защите АЭС, а также поддержании энегоснабжения после российских атак на украинские электростанции.

Конференция в Берлине

В немецкой столице 11-12 июня пройдет двухдневная конференция по восстановлению Украины, на которой ожидается около 2 тысяч участников - представителей политики, бизнеса и международных организаций. Правительство Германии тем самым намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся российских атак.

Конференцию откроют президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). На конференции целью не являются сбор средств, а создание сети участников восстановления Украины.