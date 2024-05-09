Германия поможет Украине восстановить электросеть

Германия окажет Украине помощь в восстановлении и укреплении электросети, серьезно пострадавшей от российских атак. Как сообщило в четверг, 9 мая, министерство ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития, соответствующее соглашение было подписано в ходе визита главы ведомства Свеньи Шульце (Svenja Schulze) в Киев. "Украина сможет пережить войну и восстановиться только при наличии функционирующей электросети, - заявила министр, подчеркнув, что именно поэтому Россия в последние недели целенаправленно бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру. - Россия не должна и не сможет добиться в этом успеха".

В рамках энергетического сотрудничества между Берлином и Киевом германский государственный банк развития KfW по заданию министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития подписал с национальным оператором энергетических систем "Укрэнерго" грантовое соглашение на сумму 45 миллионов евро. Средства будут направлены на ремонт поврежденных участков электросетевой инфраструктуры, а также на то, чтобы повысить защищенность и эффективность электросетей и понизить их уязвимость для атак. Еще одна цель партнерства - добиться возможности подключения украинской электросети к европейской.

Подготовка международной конференции по восстановлению Украины

Свенья Шульце встретилась в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром энергетики Германом Галущенко. Речь на переговорах шла о немецкой и международной поддержке в подготовке квалифицированных кадров и укреплении местных властей для восстановления в Украине.

Еще одной важной целью визита немецкого министра стала подготовка крупной конференции по восстановлению Украины, запланированной на 11-12 июня в Берлине. На ней в числе прочего будет обсуждаться, как поддержать малые и средние предприятия в Украине и найти специалистов для восстановления этой страны.

Ожидается, что в конференции примут участие около 1500 представителей, в том числе главы государств и правительств. В связи с этим Шульце принимает участие в "саммите городов и регионов" в Киеве.

Немецкий министр огорчена увольнением украинского партнера

Между тем по прибытии в украинскую столицу Свенью Шульце ждала неожиданная новость: непосредственно перед этим Верховная рада сместила со своего поста отвечавшего за вопросы восстановления страны вице-премьера Украины Александра Кубракова, который должен был вместе с немецким министром заниматься подготовкой берлинской конференции.

Шульце назвала увольнение министра развития общин, территорий и инфраструктуры Кубракова лично для нее "очень и очень печальным" известием. По ее словам, Александр Кубраков энергично боролся с коррупцией и добился в этом больших успехов. "Вместе с ним мы продвигали многие проекты", - указала она.