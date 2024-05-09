Немецкий министр: Врачи важны для Украины не менее танков

Министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Свенья Шульце прибыла с необъявленным визитом в Киев. Она подчеркнула, что важно не только поставлять оружие, но и помогать Украине в восстановлении инфраструктуры.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы заверить подвергшуюся российской агрессии Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии в деле восстановления инфраструктуры. На переговорах в четверг, 9 мая, речь пойдет о развитии украинской энергосети, помощи Германии в деле подготовки специалистов и других темах.

"Врачи и электрики как минимум так же важны, как и танки. Здесь люди ежедневно восстанавливают свою страну, не сдаются. Поэтому очень важно, чтобы поддержка оказывалась не только оружием, но и в восстановлении гражданской инфраструктуры", - сказала Шульце по прибытии на железнодорожный вокзал Киева.

Конференция в Берлине по восстановлению Украины

Свенья Шульце приехала в Киев, чтобы подготовить крупную конференцию по восстановлению Украины, запланированную на 11-12 июня в Берлине. На ней в числе прочего будет обсуждаться, как поддержать малые и средние предприятия в Украине и найти специалистов для восстановления этой страны.

Ожидается, что в конференции примут участие около 1500 представителей, в том числе главы государств и правительств. В связи с этим Шульце принимает участие в "саммите городов и регионов" в Киеве.

Германия - крупнейший спонсор Украины в Европе

Германия - крупнейший в Европе военный, финансовый и гуманитарный спонсор Украины. Со времени нападения России на Украину в феврале 2022 года Свенья Шульце уже дважды побывала в Киеве. Она является одним из главных организаторов берлинской конференции по восстановлению Украины.

По оценкам Киева, Украине потребовалось бы на восстановление от пяти до десяти лет, если бы война закончилась сейчас. К началу 2024 года Всемирный банк, Евросоюз и ООН оценивали стоимость восстановления Украины в 500 млрд евро.