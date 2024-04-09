ЕС направил в Украину более полутора сотен генераторов

В связи с беспрецедентными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины Евросоюз и несколько его стран срочно направили туда мощные электрогенераторы на миллионы евро.

В ответ на энергетический кризис в Украине, вызванный целенаправленным усилением российских атак на ее инфраструктуру, Европейский Союз мобилизовал чрезвычайную энергетическую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии во вторник, 9 апреля. По словам ее официального представителя в Брюсселе, эта помощь уже на пути в Украину.

Через Механизм гражданской защиты ЕС, членом которого является Украина, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предоставили украинцам 157 электрогенераторов различной мощности. Помимо этого Евросоюз направил 10 электрогенераторов большой мощности (1 МВт) из собственных стратегических запасов RescEU на сумму 3,57 млн евро. Как уточнили в Брюсселе, каждый из этих генераторов в чрезвычайных условиях может обеспечить электроэнергией больницу среднего размера.

Брюссель готов мобилизовать еще больше помощи

"План России по погружению Украины во тьму бомбардировками не сработает. ЕС круглосуточно занимается поддержкой энергоснабжения в Украине", - заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

В Еврокомиссии заверили, что Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации тесно общается с украинскими властями на местах, чтобы при необходимости предоставить им дополнительную помощь.

Российские обстрелы повредили 80% электростанций в Украине

В результате российских обстрелов за последние недели были повреждены до 80 процентов тепловых электростанций и более половины гидроэлектростанций Украины. Об этом 8 апреля заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его оценкам, это "крупнейшая атака на энергетический сектор Украины" с начала полномасштабного вторжения РФ. Российские войска используют взрывные дроны и ракеты, чтобы нанести как можно больший урон при каждом ударе, сказал министр журналистам в Киеве.

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