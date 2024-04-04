В 6 областях Украины вводят веерные отключения электричества

Вследствие усиления российских атак по украинской энергетической инфраструктуре в шести областях Украины вводятся веерные отключения электричества. В четверг, 4 апреля, госкомпания "Укрэнерго" сообщила о временных мерах по ограничению потребления электричества с 18.20 до 22.00 часов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях из-за отсутствия необходимых генерирующих мощностей.

В областях предполагается равномерно распределять имеющиеся объемы электроэнергии между очередями потребителей. Кроме того, по-прежнему действуют ограничения энергоснабжения в Харьковской области, а также для промышленных потребителей в Кривом Роге.

"Следствие ударов РФ"

"Это является следствием последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания", - заявили в компании.

В последние недели РФ совершила целый ряд массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в результате ударов в ночь на 22 марта крупнейшая компания ДТЭК потеряла половину генерирующих мощностей, среди прочего была поражена ДнепроГЭС в Запорожье. В ночь на 25 марта РФ нанесла удар по двум подстанциям на юге Украины, в результате была обесточена часть Одессы и Одесской области. В ночь на 29 марта из-за российских ударов были повреждены электростанции в ряде регионов Украины. Власти Харькова заявили, что в городе разрушена почти вся энергетическая инфраструктура.

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