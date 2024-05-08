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ХДС выразил приверженность непоколебимой помощи Украине

Сергей Ромашенко
8 мая 2024 г.

Украинцы защищают не только собственную, но и нашу свободу, говорится в постановлении съезда ХДС. Христианские демократы пообещали оказывать Киеву любую помощь ниже порога вступления Германии в войну.

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Председатель ХДС Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде ХДС в Берлине
Председатель ХДС Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде ХДС в БерлинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Христианско-демократический союз (ХДС) выразил приверженность непоколебимой помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии. "Германия должна поддерживать украинцев любыми средствами ниже порога собственного вступления в войну, чтобы они могли победить в войне против России, поскольку Украина защищает и нашу свободу и наши европейские ценности", - говорится в постановлении по европейской политике "В свободе. В безопасности. В Европе", единогласно принятом на съезде в Берлине в среду, 8 мая.

В документе подчеркивается, что до достижения этой цели помощь Германии Украине должна быть "несомненной, надежной и стабильной, поскольку ясно, что если проиграет Украина, то проиграет и вся Европа".

Глава группы ХДС/ХСС в Европарламенте Даниэль Каспари (Daniel Caspary) обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в том, что тот своими колебаниями и промедлением в поставке помощи Украине подрывает доверие в Германии. "Мы можем понять, если партнеры в Европе теряют доверие к Германии. Нам, христианским демократам, причиняет боль это разобщенное правительство. ХДС готов взять на себя больше ответственности в Германии и в Европе", - указал Каспари.

Усиление обороноспособности Германии

В принятом на съезде ХДС программном документе констатируется, что Европа как мирный проект все больше сталкивается с вызовами. "Авторитарные режимы, экстремистские и антилиберальные силы пытаются разрушить Европу изнутри и извне. В Германии мы видим, как экстремисты слева и справа - особенно "Альтернатива для Германии" - поддерживают курс Путина. Они борются против нашей демократии", - говорится в документе.

Христианские демократы также призвали усилить военную мощь Германии. "Диктатуры больше никогда не должны быть вооружены лучше, чем демократии, которые сообща отстаивают свободу и нормы права. Европа должна взять на себя больше ответственности в НАТО и значительно усилить собственный военный потенциал", - говорится в программном документе.

Делегаты ХДС высказались за создание "подлинного оборонительного союза с европейским комиссаром по вопросам обороны и с европейским противоракетным щитом" и за совместную разработку и закупку вооружений.

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