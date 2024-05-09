Верховная рада уволила двух министров в Украине

Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра аграрной политики и продовольствия страны Николая Сольского, а также вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Их увольнение в четверг, 9 мая, поддержали 273 и 272 депутата, соответственно.

Сольского подозревают в махинации с земельными участками

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее сообщило, что подозревает министра аграрной политики страны Николая Сольского в завладении государственной землей на 291 (около 6,83 млн евро) млн грн и попытке завладеть ей еще на 190 млн (около 4,46 млн евро). После этого Сольский написал заявление об отставке. На следующий день суд постановил арестовать его, но за Сольского внесли залог в размере 75,7 млн гривен (около 1,78 млн евро), и он был освобожден из-под стражи. Позже по этому же делу арестовали его заместителя Маркияна Дмитрасевича.

Кубраков заявил, что с ним не обсуждали увольнение

Министр общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ни премьер-министр страны Денис Шмыгаль, ни руководство фракции "Слуга народа" не обсуждали с ним решение о его увольнении. "Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе министерства по всем направлениям в моей ответственности", - написал он в своих соцсетях.