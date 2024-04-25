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Министр аграрной политики Украины подал в отставку

Сергей Куприков
25 апреля 2024 г.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Николая Сольского в незаконном захвате государственных земель.

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Министр аграрной политики Украины Николай Сольский
Министр аграрной политики Украины Николай СольскийФото: Pacific Press/picture alliance

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. "В Верховную раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра", - написал он в Facebook. Стефанчук уточнил, что депутаты рассмотрят заявление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля предъявило обвинения участникам коррупционной схемы во главе с действующим министром, в результате реализации которой чиновник завладел государственной землей общей площадью 2 493 га. По информации украинского издания Страна.ua, Сольский был бизнес-партнером экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Накануне издание "Главком" проинформировало, что замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, который также является подозреваемым в этом деле, покинул территорию страны.

НАБУ подозревает Сольского в незаконном захвате государственных земель. По версии следствия, в 2017 году нынешний министр, у которого на тот момент было несколько сельскохозяйственных компаний, вступил в сговор с главой Госгеокадастра Украины, чтобы завладеть землей, находившейся в пользовании двух госпредприятий в Сумской области. Сначала они уничтожили документы, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. Затем землю передали в частную собственность участникам АТО, которые, в свою очередь, сдали ее в аренду компаниям Сольского. В результате глава ведомства незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн.

 

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