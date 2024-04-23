Глава Минсельхоза Украины Сольский заподозрен в коррупции

Николая Сольского подозревают в завладении землей на 291 млн гривен и попытке завладеть землей еще на 190 млн. Это первый министр в правительстве Зеленского, названный подозреваемым в деле о коррупции.

Министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому сообщили о подозрении в том, что он завладел землей на сумму в 291 млн гривен и пытался завладеть землей еще на 190 млн гривен, сообщили во вторник, 23 апреля, украинские СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Экс-главу аграрного комитета Верховной рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн", - сказали собеседники. В антикоррупционных ведомствах не сообщают, о ком именно идет речь, но, по словам источников, это именно Николай Сольский.

Источник в окружении самого Сольского рассказал, что тот проходит подозреваемым по эпизодам 2017-2018 годов, когда занимался адвокатской деятельностью. В состав группы во главе с Сольским входили предположительно должностные лица органов Госгеокадастра и кураторы, контролировавшие деятельность этих органов.

Расследование в отношении Сольского

Участники схемы способствовали уничтожению документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за отсутствия документов областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц Госгеокадастра участки передавали в собственность заранее определенным лицам под видом реализации их права на бесплатную землю. Условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате сделки в 2017-2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 гектаров, их стоимость на момент преступления превысила 291 млн гривен. Они также попытались завладеть еще 3282 гектарами земли стоимостью 190 млн гривен, но им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили арест на участки.

Николай Сольский - первый министр в правительстве президента Владимира Зеленского, который назван подозреваемым в деле о коррупции. Ни сам министр, ни его ведомство не комментировали сообщения украинских СМИ.