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Владимир Зеленский 11 июня выступит в бундестаге

Кирилл Шестаков
7 июня 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично выступит в бундестаге. Его визит в Берлин приурочен к конференции по восстановлению Украины.

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Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине (архив)Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня прибудет с визитом в Берлин и впервые лично выступит с речью на специальном заседании бундестага. Его визит в Германию приурочен к конференции по восстановлению Украины, организованной при участии министерства иностранных дел ФРГ. Зеленский выступит и на открытии конференции 11 июня совместно с федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), указывает агентство dpa. 

Пригласить Владимира Зеленского в бундестаг предложил депутат от партии "Союз-90"/"зеленые",  председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер (Robin Wagener), выступающий за увеличение военной помощи Киеву.

Второе выступление Зеленского перед депутатами бундестага 

Спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский выступил перед депутатами бундестага и правительством ФРГ по видеосвязи.  Его речь закончилась призывом: "Поддержите нас. Поддержите мир. Поддержите каждого украинца. Остановите войну", напоминает dpa. 

В речи 11 июня Зеленский предположительно изложит свои ожидания от саммита мира, который будет посвящен урегулированию военного конфликта в Украине. Участие в саммите, намеченном на 15-16 июня в Швейцарии, подтвердили более 100 государств, Россия на него не была приглашена

 

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