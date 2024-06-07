Владимир Зеленский 11 июня выступит в бундестаге

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично выступит в бундестаге. Его визит в Берлин приурочен к конференции по восстановлению Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня прибудет с визитом в Берлин и впервые лично выступит с речью на специальном заседании бундестага. Его визит в Германию приурочен к конференции по восстановлению Украины, организованной при участии министерства иностранных дел ФРГ. Зеленский выступит и на открытии конференции 11 июня совместно с федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), указывает агентство dpa.

Пригласить Владимира Зеленского в бундестаг предложил депутат от партии "Союз-90"/"зеленые", председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер (Robin Wagener), выступающий за увеличение военной помощи Киеву.

Второе выступление Зеленского перед депутатами бундестага

Спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский выступил перед депутатами бундестага и правительством ФРГ по видеосвязи. Его речь закончилась призывом: "Поддержите нас. Поддержите мир. Поддержите каждого украинца. Остановите войну", напоминает dpa.

В речи 11 июня Зеленский предположительно изложит свои ожидания от саммита мира, который будет посвящен урегулированию военного конфликта в Украине. Участие в саммите, намеченном на 15-16 июня в Швейцарии, подтвердили более 100 государств, Россия на него не была приглашена.