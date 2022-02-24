Берлин, Гамбург, Стокгольм… Акции против войны в Украине проходят по всему миру.
В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.
Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.
Еще один снимок из немецкой столицы.
"Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.
"Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.
Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.
"Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.
"Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.
"Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.
Митинг в Вене, Австрия.
Протестующие в Оттаве, Канада.
"Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.
Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.
Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.
"Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.
Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.
Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.
Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.
Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.
В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.
Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.
Еще один снимок из немецкой столицы.
"Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.
"Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.
Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.
"Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.
"Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.
"Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.
Митинг в Вене, Австрия.
Протестующие в Оттаве, Канада.
"Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.
Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.
Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.
"Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.
Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.
Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.
Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.
Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.