 Акции солидарности с Украиной | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.02.2022

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Культура и стиль жизни

Акции солидарности с Украиной

Берлин, Гамбург, Стокгольм… Акции против войны в Украине проходят по всему миру.

  • Берлин

    В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Берлин

    Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

  • Берлин

    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.


  • Берлин

    В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Берлин

    Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

  • Берлин

    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.


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