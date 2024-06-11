Конференция в Берлине: ФРГ обещает Киеву всестороннюю помощь

В Берлине началась международная конференция по восстановлению Украины. Ее цель - создание международных альянсов по экономической и социальной помощи стране, пострадавшей от российского вторжения.

Перед началом двухдневной конференции по восстановлению Украины в Берлине министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) пообещала Киеву всестороннюю поддержку в невоенной сфере. "Даже во время войны идет речь о восстановлении", - заявила она утром во вторник, 11 июня, в немецкой столице.

По ее словам, "людям нужна крыша над головой, электричество, дети должны ходить в школу". В ходе конференции в Берлине предполагается создание международных альянсов по экономической и социальной помощи Украине, сообщила далее немецкий министр, посетившая в начале мая Киев в ходе подготовки конференции.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед открытием мероприятия заверила Киев в поддержке европейской перспективы для Украины. "Здесь, на конференции по восстановлению, мы совместно даем понять, что не только вместе бросаем вызов жестокому нападению России, но и прокладываем путь для вступления Украины в Европейский Союз", - подчеркнула она.

Бербок напомнила, что президент РФ Владимир Путин стремится разрушить жизненно важную инфраструктуру Украины. Поэтому партнеры Украины поддерживают ее не только в обороне и экономическом восстановлении, но и на пути в ЕС, указала немецкий министр. Важно, чтобы после того как Украина победит в войне, она была не только свободной, "но и в экономическом плане могла твердо стоять на ногах в объединенной Европе", добавила Бербок.

Шольц и Зеленский откроют конференцию в Берлине

На двухдневной конференции по восстановлению Украины 11-12 июня в Берлине в числе прочего будет обсуждаться поддержка малых и средних предприятий в Украине и поиск необходимых специалистов. Форум откроют президент Украины Владимир Зеленский, прибывший накануне вечером в Берлин, и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Перед началом конференции по восстановлению Украины в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

На конференцию ожидаются около двух тысяч участников из 60 стран - представителей политики, международных организаций, бизнеса, гражданского общества, муниципалитетов и регионов. По словам Шульце, усилий только государств уже недостаточно, поэтому на мероприятие пригласили "широкий спектр" участников. Проводя конференцию, организованную совместно с Украиной, правительство Германии намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся атак РФ.

"URC2024 объединит правительства, десять из которых - на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине, - написал Владимир Зеленский в Telegram. - В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом". По оценке Всемирного банка, ущерб Украине, нанесенный военной агрессией РФ, уже составляет не менее 486 млрд долларов.

Третья конференция по восстановлению Украины

МИД ФРГ 10 июня сообщил, что на конференции в Берлине Германия и ЕС объявят о предоставлении дополнительных средств для проекта Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Украине. В общей сложности проект получит еще 30 млн евро, что увеличит его финансирование до 75 млн евро. При этом Германия увеличит свой вклад на 12 млн евро, до 39 млн евро, Еврокомиссия - на 18 млн евро, до 36 млн евро.

Аналогичные конференции прошли в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023-м - в Лондоне. В знак солидарности с Украиной вечером 10 июня 147-метровая Берлинская радиобашня была подсвечена цветами украинского флага. В дни проведения конференции по Украине, 11 и 12 июня, эта подсветка сохранится.