KPMG: Немецкие компании планируют инвестировать в Украину

Согласно данным опроса, 43 процента немецких фирм в Украине планируют новые инвестиции. 42 процента респондентов ожидают улучшения экономической ситуации в Украине в ближайший год, 10 процентов - ухудшения.

Несмотря на продолжающуюся войну, работающие в Украине немецкие компании оптимистически оценивают экономическую ситуацию в этой стране. 43 процента немецких фирм в Украине планируют новые инвестиции, заявила в понедельник, 10 июня, международная аудиторская компания KPMG со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с Германо-украинской торгово-промышленной палатой в апреле и мае среди 142 компаний.

При этом 42 процента респондентов сообщили, что ожидают в ближайшие 12 месяцев улучшения экономической ситуации в Украине, еще 10 процентов считают, что она ухудшится.

Плюсы и минусы инвестиций в Украину

Благоприятному инвестиционному климату в Украине способствуют доступ к рынку, наличие квалифицированных кадров и международные программы по восстановлению этой страны, пострадавшей от военных действий. Среди препятствий компании назвали продолжающуюся войну, риски для безопасности сотрудников и местную коррупцию. Кроме того, украинский закон о мобилизации ограничивает доступность рабочих кадров, отмечается далее.

Между тем, в Берлине 11 июня начнется двухдневная конференция по восстановлению Украины, на которой ожидается около 2 тысяч участников. Правительство Германии тем самым намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Среди прочего речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся российских атак.