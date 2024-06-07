Фирмы из Германии продолжают инвестиции в Украине

Немецкие компании считают войну, развязанную Россией, серьезным вызовом для ведения бизнеса в Украине. Однако многие из них расценивают доступ к украинскому рынку как шанс.

Многие фирмы из Германии, работающие на украинском рынке, планируют новые инвестиции в этой стране, несмотря на продолжающееся российское вторжение. В то же время свернуть там свои инвестиции намерены 8 процентов немецких компаний, сообщило в пятницу, 7 июня, агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Германо-украинской внешнеторговой палатой (AHK Ukraine) при участии консалтинговой компании KPMG.

Из опрошенных 142 предприятий около 42 процентов ожидают улучшения экономической ситуации в Украине в течение ближайших 12 месяцев. Между тем 48 респондентов полагают, что ситуация в Украине не изменится, а оставшиеся 10 процентов опасаются, что она ухудшится.

В оценке текущего делового климата в Украине мнения компаний разделились. 24 процента участников опроса назвали его хорошим, столько же - плохим. Более половины опрошенных фирм (52 процента) считают его "ни хорошим, ни плохим", пишет Reuters.

Преимущества украинского рынка

Каждая вторая опрошенная немецкая компания расценивает доступ к украинскому рынку как шанс для ее бизнеса. "Украина - одна из самых больших стран в Европе, там имеются квалифицированные кадры. В первую очередь образование в сфере естественных и технических наук всегда было хорошим, - пояснил глава AHK Ukraine Райнер Перау (Reiner Perau). - К тому же, здесь плодородная почва, и с точки зрения логистики положение страны выгодно для Европы". По оценке Перау, Украина является привлекательным местом для переноса деловой активности из страны регистрации бизнеса в ближнее зарубежье.

В свою очередь эксперт компании KPMG Николай Кискальт (Nikolai Kiskalt) подчеркивает, что немецкие компании могут внести значительный вклад в укрепление украинской экономики. "Будучи крупной промышленной страной, Украина означает для немецких предприятий огромный потенциал, особенно в области производства, энергетики, фармакологии, IT и аутсорсинга", - добавляет он.

Война с Россией как риск для бизнеса в Украине

С точки зрения долгосрочных инвестиций самым серьезным вызовом большинство опрошенных (53 процента) считают продолжающуюся войну России с Украиной. 38 процентов компаний указали, что опасаются за безопасность своих сотрудников. Для 31 процента респондентов коррупция занимает третье место в списке препятствий для ведения бизнеса в Украине.

Многие компании указали также на трудности с поиском сотрудников во время войны. Новый закон о мобилизации, вероятно, усугубит ситуацию, полагают респонденты. "Чем больше людей мобилизуют, тем меньше людей будет доступно для восстановления страны", - резюмировал Райнер Перау.