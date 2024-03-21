Координатор МИД ФРГ Робин Вагенер: Ездить в Россию опасно

Уполномоченный правительства Германии - о возможности диалога с Путиным, немцах в российских тюрьмах, а также о помощи ФРГ Молдове и Армении.

Депутат бундестага от партии "Союз-90/"зеленые", координатор МИД Германии по межобщественному сотрудничеству со странами Южного Кавказа, Центральной Азии и Молдовой, уполномоченный по связям с представителями российского и белорусского гражданских обществ в изгнании Робин Вагенер (Robin Wagener) ответил на вопросы DW о возможных переговорах с Владимиром Путиным по поводу обмена находящихся в заключении граждан РФ и ФРГ, а также о поддержке Берлином Молдовы и Армении.

DW: Учитывая постановочный характер президентских выборов в России, немецкое правительство избегает называть Владимира Путина президентом РФ. Является ли такая позиция разумной, если рассматривать возможность переговоров с Путиным?

Робин Вагенер: Владимир Путин в конечном счете этими выборами только сам утвердил себя в должности (президента РФ. - Ред.). Это единственное, что он сделал. И то, что произошло, подтверждает фактические масштабы диктатуры в России. И это то, что мы должны принять к сведению, что это были псевдовыборы.

- Переговоры могут оказаться необходимыми, если речь зайдет об освобождении немецких граждан. В настоящее время в России, по данным властей ФРГ, под стражей находятся около 30 граждан Германии. Насколько велика, по вашему мнению, опасность того, что в РФ может быть арестовано еще больше немцев?

Робин Вагенер Фото: Lena Gerke

- Я думаю, что людей справедливо предостерегают от поездок в Россию, и я бы тоже посоветовал всем не ездить туда. Опасность велика, и мы всегда должны стараться найти способы защитить жизнь тех людей, которые находятся под арестом в РФ.

- Будет ли немецкое правительство и далее вести переговоры с Москвой о возможном обмене Вадима Красикова (приговорен в ФРГ к пожизненному заключению за заказное убийство на территории Германии. - Ред.) даже после смерти Алексея Навального?

- Важно, чтобы в этой ситуации мы продолжали изучать возможные шаги по защите жизни находящихся в заключении в России. Но рассуждать об этом по телевидению, по-моему, совсем не помогает делу.

- Итак, есть 30 немецких граждан, которые сейчас находятся в заключении РФ по разным причинам. А в Германии отбывает пожизненный срок за убийство Вадим Красиков. Путин ясно дал понять, что очень заинтересован в обмене Красикова. Обсуждается ли вопрос такого возможного обмена, чтобы освободить в ходе него и немцев, арестованных в РФ?

- Важно, чтобы мы очень внимательно изучили возможности защиты жизни находящихся в заключении в России (граждан ФРГ. - Ред.), но говорить об отдельных вещах, и особенно о ком-то, кто в соответствии с законом был осужден за убийство в Германии, - я думаю, что об этом не может быть и речи.

- Два вопроса непосредственно к сфере ваших интересов: Молдова и Армения. Особенно Молдова, потому что в последние недели мы видим все новые действия политических оппонентов правительства в Кишиневе. Лидер Гагаузии просит помощи у Москвы, а в Приднестровье прошло голосование по выборам президента России. Стоит ли ожидать эскалации ситуации в Молдове, и как ее можно было бы ее избежать?

- Молдова также выбрала себе путь к демократии и свободе, путь в Европейский Союз. И поэтому важно, чтобы мы твердо стояли на стороне Молдовы. И это решение также приводит к тому, что Россия делает все возможное для дестабилизации Молдовы и вмешательства в ее дела. Но один тот факт, что Путин в своей речи не поддержал призыв, прозвучавший из приднестровского региона, показывает, насколько важно, что Украина смогла предотвратить продвижение российских войск из Крыма на Одессу. И это еще раз свидетельствует о том, что ключом к безопасности и миру в Европе является защита Украины.

- Что делает Берлин для Молдовы?

- Мы поддерживаем Молдову, например, в рамках партнерства с этой страной. Мы работаем с Молдовой в сфере безопасности. У нас есть целый ряд энергетических проектов, которые мы реализуем вместе с Кишиневом. Таким образом, мы оказываем широкую поддержку правительству и народу Молдовы в эти трудные времена.

- Теперь об Армении. В регионе сохраняется напряженная ситуация. Достаточно ли Германия делает для поддержки Армении после возвращения Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом?

- Я сам был в Армении вскоре после военных действий в Карабахе, чтобы составить картину о происходящем в регионе. В прошлом году я трижды посетил Армению для проведения переговоров, там побывал и наша министр иностранных дел.

Германия активно участвует, с одной стороны, в посредничестве между двумя сторонами конфликта (Арменией и Азербайджаном. - Ред.), а с другой - мы делаем теперь все возможное для стабилизации демократии в Армении и для помощи правительству в Ереване, чтобы оно было способно противостоять дестабилизации и внешней угрозе.

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