В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" заявили о готовности к коалиционным переговорам

После зондирующих переговоров о возможном формировании коалиции на федеральном уровне Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и партия "Союз-90"/"зеленые" намерены начать официальные коалиционные переговоры. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили главы делегаций трех политических сил.

Партии подготовили 12-страничный документ, обобщающий промежуточные итоги. По словам кандидата в канцлеры ФРГ от СДПГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), сторонам удалось достичь "очень хорошего результата".

В качестве ориентиров для переговоров о коалиционном соглашении в документе называются:

более быстрый отказ Германии от производства электроэнергии с помощью угля, "в идеале" до 2030 года,

отказ от повышения подоходного налога, налога на добавленную стоимость и корпоративного налога,

сохранение уровня пенсий и установленного законом пенсионного возраста,

закрепление прав детей в конституции ФРГ,

снижение минимального возраста избирателя до 16 лет.

Утром в пятницу представители СДПГ, СвДП и "зеленых" провели отдельные встречи, чтобы дать оценку прошедшим зондирующим переговорам, итоги которых во вторник и в среду подвели генеральные секретари СДПГ и СвДП и глава аппарата "Союза-90"/"зеленых". Затем состоялось совместное обсуждение с участием всех заинтересованных партий.

Сначала по двое, затем по трое

После выборов в бундестаг сначала прошли предварительные переговоры "Союза-90"/"зеленых" с СвДП. Далее с "зелеными" и либералами провели отдельные двусторонние встречи СДПГ и блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). В завершение СДПГ, СвДП и "зеленые" встретились для совместного обсуждения возможности создания коалиции, которую в ФРГ называют "светофор" - по партийным цветам ее участников.

Зондирующие переговоры направлены на то, чтобы укрепить доверие, а также прояснить общие взгляды и препятствия на пути возможного сотрудничества. Только затем стороны приступают к коалиционным переговорам, которые в идеале должны привести к заключению коалиционного соглашения - обязательного документа, который станет "дорожной картой" правящей коалиции на ближайшие четыре года.

Переговоры начнутся после одобрения партийными органами

Начало коалиционных переговоров у "Союза-90"/"зеленых" должен одобрить так называемый совет земельных отделений партии. Аналогично у СвДП запрашивается мнение партийных органов. У социал-демократов решение принимает правление партии. "Зеленые" уже забронировали зал для встречи в Берлине в воскресенье днем, сообщают издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По итогам парламентских выборов в Германии, которые прошли 26 сентября 2021 года, больше всего голосов (25,7%) получила СДПГ. Второе место с 24,1% голосов занял блок ХДС/ХСС. На третьей и четвертой позициях - "Союз-90"/"Зеленые" с 14,8% и СвДП с 11,5% голосов. Парламентские выборы в Германии проходят раз в четыре года.

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