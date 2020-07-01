Шенген со скидкой или безвиз: что ЕС может предложить Беларуси
Евродепутаты предложили Еврокомиссии снизить визовый сбор для граждан Беларуси. Может ли ЕС освободить белорусов от оплаты шенгенских виз? А предоставить безвизовый режим?
Выданная в Минске шенгенская виза
Беларусь входит в короткий список из четырех стран, граждане которых платят за шенгенскую визу не 80, а 35 евро (остальные три - Россия, Армения и Азербайджан. - Ред.) Но и эта сумма для многих белорусов высока, тем более во времена нынешнего политического кризиса в стране. Поэтому некоторые евродепутаты выступили с инициативой снизить визовый сбор для жителей Беларуси. DW разбиралась, есть ли перспективы у этого предложения.
Визовый сбор слишком высокий
"Существующий сбор за визу в ЕС для белорусов, пытающихся сохранить свои связи с Евросоюзом, слишком высок. Его необходимо снизить до символической суммы", - говорится в письме в адрес еврокомиссара по политике соседства и расширения Оливера Вархеи. Документ подписали 20 евродепутатов, а инициатором его стал постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.
Еще год назад, когда вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз между ЕС и Беларусью, депутаты Европарламента отмечали, что при минимальной зарплате в Беларуси, не доходящей и до 200 евро, многим жителям страны будет непросто оплатить визовый сбор в 35 евро. Репрессии со стороны режима Александра Лукашенко, в том числе, увольнения с работы по политическим причинам или штрафы за поддержку протестов, усложнили финансовую ситуацию еще больше, указывается в письме.
Станет ли шенгенская виза бесплатной для белорусов?
"Снижение сбора за визу в ЕС до символической суммы на фоне ухудшающихся стандартов жизни в Беларуси станет мощным сигналом поддержки белорусов и их борьбы за демократию", - уверены авторы документа.
Может ли ЕС снизить сбор за шенгенскую визу?
Возможно ли снизить сбор за шенгенскую визу или вообще отменить его? В Визовом кодексе ЕС предусмотрена эта возможность, но только "в индивидуальных случаях". Однако визовые отношения Беларуси с Евросоюзом регулируются не кодексом, а соглашением об упрощении визового режима.
Этот документ допускает пересмотр визового сбора, но только "путем письменного соглашения между сторонами". Иными словами, Евросоюз и Беларусь должны провести для этого переговоры, согласовать новую сумму сбора и внести изменения в соглашение. В одностороннем порядке ЕС сумму визового сбора изменить не может.
В настоящее время переговоры между ЕС и Беларусью, в силу очевидных причин, невозможны: официальный Брюссель не признает легитимность Александра Лукашенко. Так что проведения в Беларуси новых выборов в соответствии с международными стандартами политическое сотрудничество между ЕС и Минском остается замороженным.
Белорусские студенты освобождены от уплаты визового сбора
Визовый сбор также не взимается, если поездка совершается с гуманитарной целью, к примеру, для лечения или посещения больного родственника. В этом случае необходимы документы, подтверждающие цель поездки. Является ли она гуманитарной, решают консульские службы государств Шенгена.
Возможен ли безвизовый режим?
Белорусская оппозиция призывает Брюссель не ограничиваться снижением визового сбора. "Соглашение об упрощении выдачи виз - важный шаг. Но в новой Беларуси мы хотели бы обсудить дальнейший прогресс в сфере визовой политики, позволяющий белорусам ездить в ЕС без виз", - отметила Светлана Тихановская, выступая на организованной Европарламентом ассамблее 20 апреля.
Согласится ли ЕС отменить визы для белорусов? Эта перспектива закреплена в официальных решениях Евросоюза. Еще в октябре прошлого года Совет ЕС назвал запуск диалога о визовой либерализации возможным "при условии устойчивого и эффективного выполнения соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии". Другим условием было управление потоками миграции и пересечением границ "надлежащим образом".
Что нужно для безвиза с ЕС?
Очевидно, что диалог о безвизе можно будет начать только после урегулирования в Беларуси политического кризиса и проведения честных и свободных выборов. Опыт Украины, Грузии и Молдовы показывает: до того, как будет подписано соглашение о безвизовом режиме, стране предстоит проделать сложную работу. Договор между Киевом и Брюсселем, к примеру, был подписан лишь спустя девять лет после начала переговоров в 2008 году. Кишинев справился быстрее - за четыре года. Положительную роль здесь сыграла небольшая численность населения.
Для получения безвиза каждой стране необходимо выполнить длинный список конкретных требований в различных сферах: пограничного контроля, миграционной политики, предоставлении убежища, безопасности документов.
Не менее важным условием является борьба с организованной преступностью и с коррупцией - при этом Еврокомиссия тщательно проверяет не только принятие необходимых законов, но и их осуществление. Украине, к примеру, пришлось создать Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Важны для ЕС и вопросы соблюдения фундаментальных прав человека, например, в частности, свободы передвижения, а также борьба с дискриминацией.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз
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