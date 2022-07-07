Мобилизация в Украине: кому, когда и куда приносят повестки

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В Украине мужчины все чаще сталкиваются с сотрудниками военкоматов на остановках, заправках и в супермаркетах. Кому вручают повестки и как на них реагируют украинцы - узнавала DW.
В одном из территориальных центров комплектации (ТЦК) Киева - бывшем военкомате - не так многолюдно, как в первые недели после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Тогда пошли воевать и резервисты, и люди без опыта. На службу набирали по упрощенной процедуре.
Сейчас у ТЦК больше времени и ресурсов, чем в первые недели полномасштабного вторжения РФ, поэтому состояние здоровья военнообязанных проверяют более пристально, также изучают их семейную ситуацию и взвешивают личные качества, рассказывает полковник Юрий Максимив, начальник Киевского городского ТЦК. По его словам, в центры комплектации до сих пор прибывают и добровольцы, и те, кого вызвали по повестке. Все сначала проходят собеседование, а затем - медицинский осмотр. Если мужчина годен, его отправляют на обучение. Служащие с опытом также проходят подготовку, чтобы вспомнить боевые навыки. "Сразу на фронт никого сейчас не отправляют", - говорит начальник военкомата.
При этом Максимив отмечает, что с начала войны никаких волн мобилизации не существует. "В настоящее время есть указ президента от 24 февраля - это указ об общей мобилизации", - отмечает он. Согласно документу, получить повестку может любой украинец в возрасте от 18 до 60 лет.
Житель Житомирщины Евгений Романчук рассказывает, что ему пытались вручить повестку трижды и каждый раз - прямо на улице. "Меня остановили военные комиссары и сказали: "Добрый день! Вы стоите на учете?". Я сказал, что нет. Мне сказали: "Держите, вам повестка", - рассказывает мужчина.
После Евгений сталкивался с комиссарами еще на одной остановке общественного транспорта и на автозаправке. К тому времени мужчина уже посетил ТЦК и имел вывод врачебной комиссии: болеет бронхиальной астмой, поэтому временно непригоден к службе. Евгений говорит, что при необходимости готов служить, но мобилизация "на остановках" его удивляет: "Почему бы не рассылать хотя бы конверты с приглашениями?"
Адвокат Станислав Борис, который с 24 февраля консультирует граждан по юридическим аспектам мобилизации, отмечает, что в законодательстве не предусмотрено конкретное место вручения повестки, то есть вручать ее на улице, в супермаркете или на блокпосту - законно. "Правильным было бы сугубо юридически, чтобы повестка была выписана в центре комплектации на конкретного человека и непосредственно ему вручена. Но нельзя сказать, что это нарушение, которое позволяет человеку не прийти в военкомат", - отмечает юрист.
Юрий Эрметов, преподаватель математики в Хмельницком, имеет инвалидность, поэтому мобилизация на него не распространяется. Тем не менее он добровольно обратился в местный ТЦК 24 февраля, но его не приняли. Недавно Эрметов получил повестку по почте. "Не совсем было понятно, что это такое. Я знаю, что есть несколько видов повесток: либо для уточнения учетных данных, либо на прохождение медкомиссии, либо, собственно, уже на призыв в армию. В моей повестке это не было указано. И не было указано когда и куда я должен явиться", - рассказывает мужчина.
После получения повестки Эрметов снова отправился в военкомат, где врачебная комиссия еще раз подтвердила непригодность к службе. Тем не менее непонятная повестка заставила мужчину понервничать: "Меня вызвали, прямо не сказали, для чего. И я себе все это прокрутил в голове, даже где-то мысль прокралась: а вдруг все же придется пойти служить?".
По словам адвоката Станислава Бориса, повестку, полученную Юрием, теоретически можно было бы считать незаконной, ведь она не оформлена должным образом. Закон требует, чтобы в документе было указано, куда, когда и зачем должен явиться военнообязаный.
Также юрист отмечает, что вручать повестки вправе сотрудники военкоматов, органов местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений, тогда как полиция или представители терробороны сами этого делать не могут. "Если повестка вручена неуполномоченным лицом или содержит не все необходимые реквизиты, аргументы на этот счет можно предоставлять в суде в случае привлечения к административной или уголовной ответственности", - говорит он.
За неявку в военкомат для прохождения медкомиссии предусмотрен штраф до 3400 гривен. Если же военнообязанный признан годным, но уклоняется от службы, то это уже влечет уголовную ответственность, возможное наказание - от трех до пяти лет лишения свободы.
Между тем, все чаще вручение повесток происходит показательно, в рамках рейдов в неожиданных местах. Так, в конце июня полиция Киева вместе с военными комиссарами провела рейд по ночным заведениям столицы и вручила 219 повесток нарушителям комендантского часа. На пляжах Одессы приглашения в военкоматы уже несколько раз получали мужчины, отдыхавшие у моря, несмотря на запрет.
В то время как законность такой раздачи повесток юристы не подвергают сомнению, среди военных она вызывает неоднозначную реакцию. Офицер ВСУ Андрей Ткачук, который работал пиарщиком, но 24 февраля добровольно пошел служить, считает, что насильственное привлечение на службу людей в клубах и на пляжах обесценивает честь военных и нивелирует реформы, которые проводились в вооруженных силах Украины с 2014 года.
"Нужно наказать людей - накажите их правильно, по закону, придумайте общественные работы, отправьте разбирать завалы… Но уважайте и военных, которые отдали жизнь военной службе, с мотивацией пришли 24 февраля на службу", - возмущается военнослужащий.
В то же время начальник Киевского городского ТЦК Юрий Максимив считает нужным напоминать гражданам, что в стране идет война. "Если у тебя есть время во время комендантского часа, нарушая требования законодательства, отдыхать в каком-нибудь заведении, то почему ты не выполняешь свой военный и гражданский долг и не защищаешь родину?", - спрашивает начальник военкомата. Юрий Максимив отмечает, что к мобилизации во время полицейских рейдов прибегли не потому, что ТЦК критически не хватает призывников. "Граждане должны видеть сильное государство, где каждый равен перед законом", - говорит он.
В настоящее время мобилизация в Украине официально продлена до 23 августа. Но в Минобороны подчеркивают, что она будет продолжаться до тех пор, пока нужно будет комлпектовать подразделения, сопротивляющиеся российской армии.
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