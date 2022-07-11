Москрвская прокуратура потребовала ликвидировать "Профсоюз журналистов"

Московская прокуратура попросила суд ликвидировать межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ", сообщает со ссылкой на базу суда газета "Ведомости" в понедельник, 11 июля.

В определении о приостановке работы профсоюза по ходатайству прокуратуры говорится, что это сделано в связи с возбуждением административного дела о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), пишет издание.

Поводом стало "размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите "ДНР" и "ЛНР," направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", уточняют "Ведомости".

Профсоюз размещает в интернете "информацию противоправного характера", а его деятельность "влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству", объясняет требование о ликвидации прокуратура.

Представитель профсоюза подтвердил "Ведомостям", что в мае московская прокуратура сообщила им о проверке деятельности и потребовала предоставить данные об организации, ее устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования и финансово-хозяйственной деятельности, а также о мероприятиях, которые проводила организация. При этом профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела, рассказал "Ведомостям" адвокат Максим Крупский.

Давление на профсоюз назвали политическим

"Профсоюз журналистов и работников СМИ" был создан в марте 2016 года - он возник в качестве реакции на нападение на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии 9 марта 2016 года. В нем состоят более 600 журналистов из 40 регионов России. Профсоюз также входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов.

Президент IFJ Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза "несправедливым и необоснованным". Президент EFJ Майя Север увидела в иске "все признаки политического судебного процесса", цитируют ее "Ведомости".

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

