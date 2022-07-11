 Москрвская прокуратура потребовала ликвидировать ″Профсоюз журналистов″ | Новости из Германии о России | DW | 11.07.2022

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Россия

Москрвская прокуратура потребовала ликвидировать "Профсоюз журналистов"

Силовики обвинили организацию в дискредитации вооруженных сил. Суд приостановил ее работу до рассмотрения требования по существу.

Задержание участников акции в поддержку СМИ и журналистов, признанных в России иноагентами

Задержание участников акции в поддержку СМИ и журналистов, признанных в России "иноагентами"

Московская прокуратура попросила суд ликвидировать межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ", сообщает со ссылкой на базу суда газета "Ведомости" в понедельник, 11 июля.

В определении о приостановке работы профсоюза по ходатайству прокуратуры говорится, что это сделано в связи с возбуждением административного дела о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), пишет издание.

Поводом стало "размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите "ДНР" и "ЛНР," направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", уточняют "Ведомости".

Профсоюз размещает в интернете "информацию противоправного характера", а его деятельность "влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству", объясняет требование о ликвидации прокуратура.

Представитель профсоюза подтвердил "Ведомостям", что в мае московская прокуратура сообщила им о проверке деятельности и потребовала предоставить данные об организации, ее устав, решения и протоколы съездов и заседаний, сведения об источниках финансирования и финансово-хозяйственной деятельности, а также о мероприятиях, которые проводила организация. При этом профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела, рассказал "Ведомостям" адвокат Максим Крупский.

Давление на профсоюз назвали политическим

"Профсоюз журналистов и работников СМИ" был создан в марте 2016 года - он возник в качестве реакции на нападение на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии 9 марта 2016 года. В нем состоят более 600 журналистов из 40 регионов России. Профсоюз также входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов.

Президент IFJ Доминик Прадалье назвала процесс против профсоюза "несправедливым и необоснованным". Президент EFJ Майя Север увидела в иске "все признаки политического судебного процесса", цитируют ее "Ведомости".

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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