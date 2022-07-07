 Основатель ″Проекта″ Баданин получит премию Media Foundation | Новости из Германии о Германии | DW | 07.07.2022

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Германия

Основатель "Проекта" Баданин получит премию Media Foundation

"Премия за свободу и будущее" присуждается фондом Сберкассы Лейпцига Media Foundation. Жюри назвало Романа Баданина "маяком независимой журналистки в России и за Россию".

Роман Баданин после выхода из полицейского участка в Москве, июнь 2021

Роман Баданин после выхода из полицейского участка в Москве, июнь 2021

Российский журналист Роман Баданин - основатель известного расследовательского издания "Проект" - стал лауреатом "Премии за свободу и будущее", присуждаемой фондом Сберкассы Лейпцига Media Foundation. Этой награды удостаиваются журналисты и СМИ, которые "руководствуются принципами свободы слова и выполняют свою работу невзирая на угрозы жизни и здоровью", говорится в сообщении, выложенном на сайте фонда в среду, 6 июля.

"Профессиональная карьера Романа Баданина - пример того, как независимая критическая журналистика все более жестко и намеренно подавляется в России на протяжении последних трех десятилетий. Баданин подвергался преследованиям и угрозам так же, как и наша лауреатка 2005 года Анна Политковская. За ее убийством в 2006 году последовали многочисленные другие убийства журналистов, критически настроенных к правительству. Роман Баданин на пике преследований против него бы вынужден покинуть Россию", - заявил директор Media Foundation Штефан Зегер (Stephan Seeger).

"Маяк независимой журналистики"

По словам Зегера, "этой наградой жюри посылает ясный сигнал о том, что свободный мир не готов мириться с ликвидацией свободы слова и СМИ автократическим режимом Путина". "Там, где нет свободных СМИ, ложь становится официально декретированной правдой, как это видно по освещению незаконного нападения путинского режима на Украину российскими СМИ, находящимися под контролем государства. Оставшиеся немногочисленные критические голоса в России пользуются нашей полной поддержкой", - подчеркнул директор Media Foundation.

Жюри премии назвало Романа Баданина "маяком независимой журналистики в России и за Россию". Премия в размере 10 тысяч евро будет вручена Баданину 7 октября в штаб-квартире Media Foundation Media Campus Villa Ida. В настоящее время Роман Баданин работает старшим научным сотрудником в Стэнфордском университете в США.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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