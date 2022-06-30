ЕС и Литва ищут компромисс по транзиту в Калининград

Транзит грузов через Литву в Калининград могут нормализовать в течение ближайших дней, сообщило агентство Reuters в среду, 29 июня. По сведениям его двух источников, знакомых с ситуацией, европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Вильнюсом, чтобы разрядить обстановку в регионе.

ЕС обсуждает с Литвой возможные исключения из санкций, из-за которых балтийская республика прекратила транзит в Калининградскую область, опасаясь, что Кремль может прибегнуть к военному пути решения спора.

Одной из стран, заинтересованных в снятии ограничений, Reuters называет Германию. Поскольку в Литве дислоцированы немецкие солдаты, ФРГ опасается, что может оказаться втянутой в конфликт. Другая причина - опасение Германии, что Россия перекроет поставки газа. "Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", - цитирует Reuters собеседника в дипломатических кругах.

По данным агентства, о решении может быть объявлено к 10 июля.

Литва остановила транзит товаров, подпавших под санкции, в Калининград

В середине июня Литовские железные дороги (LTG) уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзитные поставки в область, а также вывоз из региона через территорию Литвы в Россию "большого перечня товаров", подпадающих под санкции ЕС. В МИД Литвы указали, что ограничения касаются, в частности, российской стали и других изделий из черных металлов, а по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, еще и строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции, ориентировочно от 20 до 40 процентов номенклатуры.

Спор между Россией и Литвой о законности остановки транзита

МИД России потребовал отменить ограничения, назвав меры литовской стороны "провокационными" и "нарушающими международно-правовые обязательства". В ответ Вильнюс подчеркнул, что через Литву не запрещен транзит пассажиров, а также грузов, не подпадающих под санкции ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал обвинения Кремля "чистой пропагандой". "Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений", - сказал он, подчеркнув, что санкции Евросоюза распространяются на определенные российские товары.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 21 июня, что в России прорабатываются ответные меры, которые "будут приняты в ближайшее время" и, по его словам, "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы".

Смотрите также:

Российский остров в Европейском Союзе Побережье Балтики у Светлогорска Старое, немецкое название города - Раушен. Лишь в начале XIX века благодаря Фридриху Вильгельму IV этот рыбацкий поселок стал курортом. В 1840 году король приказал укрепить побережье, восстановить погибший и вырубленный лес. Вскоре в Раушене появились первые отели и пансионаты, куда стали приезжать отдыхающие из разных немецких земель. В этом типичном курортном местечке расположено более 50 санаториев, домов отдыха, пансионатов и гостиниц.

Российский остров в Европейском Союзе Водка "Кёнигсбергская" ...Именно так, с буквой "ё" - вопреки советской транскрипции - написано на этикетке название марки этого традиционного русского напитка. Однако "Кёнигсбергская" - не совсем обычная водка, ее особенность в крепости: 47 градусов. Напиток награжден золотым знаком "Всероссийская марка" и "Знаком качества XXI века".

Российский остров в Европейском Союзе Кёнигсбергский кафедральный собор В 1325 году на острове Кнайпхоф на реке Прегель (ныне: Преголя) неподалеку от крепости Кёнигсберг была построена деревянная церковь, которая в 1333 начала перестраиваться в камне и позже стала Кафедральным собором (Königsberger Dom). Здание сильно пострадало в годы войны. Сейчас полностью восстановлено.

Российский остров в Европейском Союзе Морские ворота Кёнигсберга Строительство морского порта в Кёнигсберге началось в 1904 году. В день его открытия, 13 июня 1924 года, были введены в строй три портовых бассейна глубиной по восемь метров и установлены 30 кранов. В 30-е годы прошлого века этот порт считался самым современным в Балтийском море.

Российский остров в Европейском Союзе Закхаймские ворота Через эти ворота 8 января 1813 года в Кёнигсберг в сопровождении 50 гусар инкогнито въехал генерал Йорк фон Вартенбург, позже призвавший восточно-прусские сословия выступить против Наполеона. Накануне, 30 декабря 1812 года, под Таурогненом фон Йорк и русский генерал фон Дибич заключили соглашение о совместных боевых действиях против французов.

Российский остров в Европейском Союзе Южный вокзал Главный вокзал Кёнигсберга и Калининграда называется Южным. Его открытие состоялось 19 сентября 1929 года. Руководил строительством Южного вокзала, строившегося восемь лет, советник Главного управления имперской железной дороги в Берлине Корнелиус. Здание вокзала состоит из главного и двух примыкающих боковых залов. Платформы связаны с вокзалом и привокзальной площадью подземными переходами и грузовыми лифтами. Во время войны здание и инфраструктура Южного вокзала сильно пострадали. Восстановлен в 1949-1951 годах.

Российский остров в Европейском Союзе Когда-то здесь стоял замок... Строительство Дома советов начато в 1972 году. Предполагалось, что здесь разместятся обком, облисполком и облсовет. Но сначала долевое финансирование прекратил обком, затем облисполком… Калининградцы называют это здание "трансформером", "пизанским недоскребом" (наклонено на один угол) и "зубом мудрости", а немцы - "новым замком” и "памятником КПСС".

Российский остров в Европейском Союзе Памятник Иммануилу Канту Автор того памятника, установленного впервые в 1857 году, является берлинский скульптор Кристиан Раух. Оригинал статуи был утерян во время войны. Новый памятник установлен по инициативе издателя еженедельника Die Zeit графини Марион Дёнхофф в 1992 году. Автор копии - немецкий скульптор Хаак. В советские времена на постаменте временно был "прописан" бюст немецкого коммуниста Эрнста Тельмана.

Российский остров в Европейском Союзе Знаменитый немецкий философ 12 февраля 2004 года в Калининграде торжественно отметили 200-летие со дня смерти знаменитого немецкого философа Иммануила Канта. По слухам, Кант не только родился в Кёнигсберге, но и в течение жизни ни разу не покидал этот город.

Российский остров в Европейском Союзе Первый немецкий генконсул в Калининграде Корнелиус Зоммер возглавил первое в истории генконсульство ФРГ в Калининграде. В знаменитом кёнигсбергском университете "Альбертина" учился его дед, на севере Восточной Пруссии в 1944 году погиб его отец. 33 года посвятил Корнелиус Зоммер дипломатической деятельности, отработав до нового назначения на Ближнем Востоке, в Италии, США, Швейцарии и Финляндии.

Российский остров в Европейском Союзе Фридрих фон Шиллер в бронзе Этот памятник был создан в 1910 году. Вначале его установили перед оперным театром, а в 1936 году перенесли в сквер неподалеку от нового драматического театра. Скульптура Шиллера - произведение профессора Кёнигсбергской академии искусств Станислава Кауэра. Во время штурма города в апреле 1945 года памятник не был разрушен. Один из неизвестных советских солдат написал на постаменте: "Не стрелять. Это поэт Шиллер".

Российский остров в Европейском Союзе Янтарный край На территории Калининградской области находятся около 90 процентов мировых запасов янтаря. 20 лет назад Советский Союз торговал "солнечным камнем" с десятками стран и имел ежегодную прибыль 200 миллионов рублей. Сегодня Европа обеспечена калининградским янтарем на 5 лет вперед, однако большей частью - нелегально.

Российский остров в Европейском Союзе Символ борьбы обвинения и защиты Старинная скульптура двух борющихся зубров была установлена в начале прошлого века перед зданием бывшего городского суда и чудом уцелела во время штурма Кёнигсберга.

Российский остров в Европейском Союзе Просто Кёниг Именно так называют молодые калининградцы свой древний город. Кстати, страхи российских федеральных властей перед возможной регерманизацией области явно преувеличены. Нынешние калининградцы, согласно опросам, хотят жить в России. Но жить - достойно...

Российский остров в Европейском Союзе Непременный атрибут ...любого советского города - памятник Ленину. Есть он и в Калининграде. Точнее говоря, пока есть. В планах администрации области - демонтаж этого сооружения и перенос его в какое-либо "музейное пространство". По крайней мере, об этом заявил в конце апреля 2005 года вице-губернатор Михаил Цикель.

Российский остров в Европейском Союзе Морской порт Калининграда Торговый порт Калининграда расположен в устье реки Преголя, на стыке европейской и российской железнодорожной колеи. В его активе - кратчайшие, относительно других портов осточной Балтики, расстояния до основных западноевропейских торговых гаваней. Большая часть кранов производится непосредственно в области на предприятии "Балткран".

Российский остров в Европейском Союзе На могиле великого соотечественника В феврале 2004 года впервые в послевоенной истории в Калининград с официальным визитом прибыл глава германского МИДа. Йошка Фишер официально представил первого генконсула ФРГ в Калининграде Корнелиуса Зоммера и возложил цветы к могиле Канта у стены кафедрального соборе Калининграда.

Российский остров в Европейском Союзе Отечественные иномарки Автомобилестроительный завод ЗАО "Автотор" в Калининграде располагает 2 автосборочными производствами. Здесь собираются автомобили марок KIA, BMW и внедорожники Hummer H2.

Российский остров в Европейском Союзе И речная, и морская... Большую часть рыбы калининградские промысловики вылавливают в Атлантическом и Индийском океанах. На Балтику, в основном прибрежные воды и район Куршской косы, приходится лишь пятая часть рыбы. Северные воды Балтики очень бедны кислородом.

Российский остров в Европейском Союзе Росгартенские ворота ...являются частью Литовского Вала - единого оборонительного пояса Кёнигсберга. Овальное укрепление с бастионами и воротами было сооружено во время Шведской войны в 1626-1627 годах по проекту профессора математики Кёнигсбергского университета Иоганна Штрауса.

