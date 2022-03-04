Воздушный мост: как пилоты-волонтеры спасают украинцев

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Из Германии с грузом медикаментов до польско-украинской границы, обратно - с беженцами на борту. В частном проекте гуманитарной помощи Украине участвуют более 300 пилотов со всего мира.
Американский пилот Джон Боун участвует в миссии Ukraine Air Rescue на своем любимом самолете Cirrus SR22
Джон Боун мог бы продолжать жить в свое удовольствие в маленьком домике в Апалачиколе, штат Флорида, городке с населением 2 000 человек, и все бы его поняли. Наслаждаться солнцем и одним из самых красивых пляжей на берегу Мексиканского залива, время от времени давать несколько уроков пилотирования - словом заниматься тем, чем любой другой, находясь на заслуженном отдыхе. Но Джон Боун - не обычный человек. 71-летний американец уже дважды облетел вокруг света на своем любимом легком самолете Cirrus SR22.
Поэтому он делает то, что, вероятно, должен был делать, услышав об инициативе Air Rescue Ukraine в далекой Германии. В конце концов, кто мог бы лучше него справиться с доставкой гуманитарных грузов в ветер и непогоду в польский Мелец, в 60-ти километрах от границы с Украиной? "Итак, я сел в самолет, сначала в Канаду, потом в Гренландию, оттуда в Исландию и Шотландию. Через пять дней я был в Германии и записался волонтером на два месяца, на июль и август", - Боун говорит о своей поездке в Германию как о детской забаве, возможно, потому, что большую часть жизни провел над облаками. Он сел в кабину самолета еще подростком, проработал 36 лет пилотом в авиакомпании Delta Airlines и к концу своей карьеры мог летать по привычному маршруту Атланта-Франкфурт, что называется - с закрытыми глазами.
"Я думаю, что важно сделать все возможное, какими бы ресурсами вы ни располагали, чтобы помочь Украине. В моем случае это оказался аэроплан, поэтому я взял его с собой", - улыбается Боун.
На своем Cirrus Боун уже перевез в Польшу сотни рюкзаков с комплектами первой медицинской помощи, обратным рейсом доставляя беженцев в Германию. С каждым из них американец поддерживает связь через Facebook - теперь у него почти столько же украинских друзей, сколько из его родной страны, говорит он со смехом: "Все, кого вы привезли в Германию, бесконечно благодарны вам. Сегодня я лечу обратно с украинским героем войны, которого должны госпитализировать в Германии. Это важный опыт, когда ты чувствуешь, что можешь изменить ситуацию. И мы определенно меняем ситуацию к лучшему".
За то, что Джон Боун может изменить ситуацию, он должен быть благодарен Кею Вольфу. Или, говоря иначе, американский летчик и сегодня преподавал бы в Апалачиколе, если бы 52-летнему специалисту по информационным технологиям и его приятелю Штефану Заулингу вскоре после начала войны в Украине не пришла в голову довольно дерзкая идея.
"Мы рассуждали о том, что у нас получается лучше всего, - рассказывает Вольф. "Организация процесса, потому что у нас есть 30-летний профессиональный опыт в производстве. Во-вторых, информационные технологии для организации. И в-третьих, умение летать. Штефан - пилот, а я летаю уже 15 лет. Мы подумали, что если к нам присоединятся пять-десять сумасшедших из нашего круга друзей, мы уже сможем чего-то добиться".
Сегодня изначальная горстка сумасшедших превратилась в 313 зарегистрированных пилотов, некоторые из которых летают в Украину за свой счет. Среди них - бывшие профессиональные гражданские и военные летчики и инженеры. И, конечно, такие эксцентричные люди, как Боун. К инициативе подключились пилоты из Кении, Эквадора и Канады. До сих пор Air Rescue Ukraine совершила 69 рейсов в Милец из Хангелара под Бонном, Аугсбурга и Майнца. Перевезено более 17 тонн грузов, включая лекарства от рака, аптечки первой помощи и оборудование для гемодиализа, которые были срочно доставлены в Украину, в основном со склада организации "Сине-желтый крест" в Кельне.
"На днях нам позвонили и сообщили, что на границе Украины с Молдовой требуется очень специальное и редкое лекарство, потому что у раненого украинца развилась резистентность к антибиотикам. Мы организовали перелет из Дублина, и в тот же вечер пациент получил свой первый укол", - вспоминает Вольф.
Air Rescue Ukraine также оказала помощь в Буче, месте, которое получило всемирную известность из-за зверств, совершенных там российскими солдатами. Совместно с криминальной полицией Кельна и "Сине-желтым крестом" в ходе ночной операции были доставлены десятки специальных наборов, позволяющих задокументировать факт изнасилования. Также в багаже: противозачаточные средства и 200 килограммов специальных мешков для тел.
На данный момент организация вывезла 57 человек, нуждающихся в помощи. Ukraine Air Rescue фокусируется на раненых, нуждающихся в операции, инвалидах-колясочниках или детях без сопровождения. Но воздушный мост в Украину может работать только в том случае, если Вольф и его команда будут постоянно держать в руках нити управления, выступая в роли своеобразной диспетчерской башни для пилотов.
Вечер обычного дня - последний брифинг перед двумя запланированными полетами. На завтра, согласно прогнозу погоды, через Польшу проходит фронт плохой погоды. Опытные пилоты могут облететь бурю, но на это требуется время, а аэродром в Германии не будет открыт вечно. Краткосрочная отмена рейса? Но тогда нужно будет быстро забронировать подходящий отель для беженцев, с нетерпением ожидающих вылета. Это стало обычным делом для Кея Вольфа, который достаточно терпелив, чтобы на своем ноутбуке проанализировать все возможности пока разговаривает с пилотами по телефону.
"Пятьдесят на пятьдесят", - отвечает Вольф на вопрос о том, на что он тратит больше времени: на свою собственную IT-компанию или на Air Rescue Ukraine. И вряд ли это изменится в ближайшем будущем. "Когда это закончится? Когда закончатся пожертвования. Или мы разобьемся. Или, что лучше всего, когда прекратится война", - говорит Вольф, который много раз бывал в Украине и имеет там множество друзей.
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