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На фоне войны РФ с Украиной Берлин принял решение помочь предприятиям нести выросшие расходына энергиюФото: Udo Herrmann/CHROMORANGE/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

ЕК признала допустимыми меры ФРГ по поддержке бизнеса

Александра Иванова
21 декабря 2022 г.

Некоторые страны-члены ЕС считали финансовую поддержку немецких компаний Берлином несовместимой с правилами свободной конкуренции на рынке Евросоюза.

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Масштабная финансовая поддержка, которую правительство Германии намерено оказать предприятиям, столкнувшимся с последствиями российской агрессии против Украины, не нарушает правил Евросоюза. Такое заявление сделала в среду, 21 декабря, Еврокомиссия.

Берлин планирует выделить 49 млрд евро компаниям из различных сфер экономики на оплату счетов за газ и электричество, необходимые для их дальнейшей работы. По оценке Еврокомиссии, эта мера поддержки является "уместной, соразмерной и необходимой, чтобы избежать серьезных нарушений функционирования экономики одного из государств-членов ЕС".

Заявление Еврокомиссии было сделано на фоне критики со стороны некоторых других стран-членов ЕС, которые сочли политику Берлина по поддержке немецких предприятий несправедливой с точки зрения свободной конкуренции на внутреннем рынке Евросоюза.

В условиях войны России против Украины и выросшем на этом фоне уровне инфляции ЕС разрешил в марте 2022 года правительствам государств-членов принимать временные протекционистские меры для защиты своих экономик.

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