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Терминал для приема СПГ в Китае
Терминал для приема СПГ в КитаеФото: Photoshot/picture alliance
ПолитикаКитай

Поставки сжиженного газа сместились в сторону Европы

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Китай и другие страны с быстро развивающейся экономикой стали закупать меньше сжиженного газа. Это вызвано ростом спроса на СПГ в Европе.

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Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Китаем и другими странами с быстро развивающейся экономикой в минувшем году заметно сократился на фоне роста спроса в Европе. По данным Института рыночных исследований Icis, удельный вес импорта СПГ сместился в страны Европы, поскольку европейские государства стали наращивать закупки этого вида топлива на фоне прекращения поставок российского природного газа из России, сообщила в среду, 4 января, газета Handelsblatt.

Как следует из данных Icis, Китай в 2022 году сократил импорт СПГ на 21 процент - до 16 млн тонн, Бразилия на 72 процента и Индия - на 17 процентов. Снижению импорта сжиженного природного газа способствовали и жесткие антикоронавирусные ограничения в КНР. Еще одним фактором стал рост цен на СПГ из-за резкого увеличения спроса на это топливо в европейских странах.

Рост импорта СПГ в Европе

По данным Icis, Франция нарастила импорт СПГ на 99 процентов до почти 13 млн тонн, Бельгия - на 167 процентов, Нидерланды - на 99 процентов. Германия тоже выиграла от увеличения импорта в соседние страны, поскольку до декабря у нее не было ни одного морского терминала для приема грузов СПГ.

В то же время эксперты Icis прогнозируют, что в текущем году Китай вновь нарастит импорт СПГ из-за ослабления антикоронавирусных мер, и это обострит ситуацию на глобальном рынке сжиженного природного газа.

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