Операторы ПХГ: ФРГ хватит газа и этой зимой, и следующей

Объединение немецких газохранилищ INES представило сценарии на 2023 год. Оно не ждет дефицита топлива даже в том случае, если Россия полностью прекратит поставки всем странам ЕС.

Дефицита газа в Германии нынешней зимой не будет, даже если погода до конца отопительного сезона окажется чрезвычайно холодной. К следующей зиме немецкие газохранилища удастся заполнить на 100%, даже если Россия полностью прекратит поставки трубопроводного газа во все страны Евросоюза, а приток сжиженного газа на европейский рынок существенно сократится.

Таков прогноз на 2023 год Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern), представленный 10 января в ходе виртуальной пресс-конференции. В эту организацию входят 14 компаний, которые контролируют свыше 90% мощностей ПХГ в Германии. Немецкие ПХГ по своим суммарным объемам - самые крупные в Евросоюзе, поэтому при необходимости они используются для снабжения не только ФРГ, но и других стран ЕС.

Комфортная исходная ситуация из-за усиленной экономии газа

Перспективы на нынешний год "в целом весьма положительные", у Германии "очень комфортная исходная ситуация", ведь на начало января уровень заполнения немецких ПХГ составил свыше 91%, отметил исполнительный директор INES Себастиан Блешке (Sebastian Bleschke), представляя сценарии газоснабжения ФРГ на предстоящие 12 месяцев.

Исполнительный директор объединения операторов немецких ПХГ INES Себастиан Блешке Фото: Pascal Wenzel/INES

При этом он указал на ту особую роль, которую сыграла экономия газа немецкими предприятиями и особенно немецкими домохозяйствами. "Если нынешняя тенденция к значительному сокращению потребления сохранится, Германия хорошо пройдет эту зиму", - указал глава INES. Он признался, что в предыдущих сценариях "мы переоценили расход газа и недооценили масштабы экономии". Ей в немалой степени способствовала чрезвычайно теплая погода: показатели термометра оказались в декабре и январе куда более высокие, чем можно было ожидать на основе исторического опыта.

Теперь, в обновленном базовом сценарии, INES исходит из того, что к 1 февраля немецкие ПХГ будут заполнены на 74%, к формальному окончанию нынешнего отопительного сезона 30 апреля запасы окажутся на уровне 65%, а после летнего периода закачки газа уже к 1 сентября вновь выйдут на 99%. В этой математической модели использовались метеорологические данные 2016 года, когда в ЕС царили обычные, нормальные погодные условия.

Что будет, если Россия "отключит газ" всему Евросоюзу?

Для другой модели были взяты замеры температуры особенно холодного 2010 года. В таком случае запасы в немецких ПХГ снизятся к концу марта до 20%, но с апреля будут пополняться и к началу осени выйдут все на те же 99%. В самом негативном сценарии к особенно холодной погоде были добавлены два дополнительных теоретически возможных фактора риска.

Так, в математическую модель было заложено полное прекращение Россией уже с 15 января любых поставок газа в ЕС через Украину и по "Турецкому потоку" через Турцию. На Германии это напрямую никак не скажется, отметил Себастиан Блешке, поскольку она и так уже не получает российского трубопроводного газа (напомним: с 31 августа 2022 года), однако в такой ситуации запасы в немецких ПХГ могут потребоваться для оказания солидарной поддержки другим странам ЕС.

Вильхельмсхафен, 3 января. К первому немецкому плавучему СПГ-терминалу причалил первый СПГ-танкер Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

В качестве второго дополнительного фактора риска в этот сценарий было заложено существенное сокращение поставок сжиженного природного газа в Европу (ЕС плюс Великобритания), которое может возникнуть, к примеру, в случае ускорения темпов экономического роста в Китае и, соответственно, роста спроса на СПГ в азиатском регионе.

Но даже в таком случае - особенно холодная погода, полное прекращение поставок из России и переориентация части СПГ-танкеров на Азию - "в Германии не будет дефицита газа", заверил Себастиан Блешке, хотя при этом "в марте газохранилища полностью опустеют". Тем не менее к 1 октября, показала математическая модель, немецкие ПХГ все равно удастся вывести на стопроцентное заполнение.

Этому будут способствовать стабильные поставки из Норвегии, поступление сжиженного газа через терминалы в Нидерландах и Бельгии, наращивание импорта через открывающиеся один за другим СПГ-терминалы в самой ФРГ, а также продолжение экономии газа индустрией и населением, на что глава INES очень надеется. В то же время от предупредил, что при худшем сценарии не всем странам ЕС удастся полностью заполнить свои ПХГ, и назвал Венгрию, Чехию и Словакию. Тогда им, возможно, понадобятся поставки из немецких запасов.

Полные газохранилища будут способствовать снижению цен

На вопрос журналистов о ценах на газ в 2023 году Себастиан Блешке ответил, что объединение операторов ПХГ не дает ценовых прогнозов, но совершенно очевидно, что такой фундаментальный фактор, как высокий уровень заполнения газохранилищ, будет способствовать стабилизации оптовых цен на относительно низком уровне, хотя и не сразу скажется на розничных тарифах для населения.

Крупнейшее немецкое газохранилище Rehden морозным утром Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture alliance

Весьма показательно, что двумя днями раньше, 8 января, глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) в интервью еженедельнику Bild am Sonntag пришель к схожим выводам, что и объединение INES.

Во-первых, он заявил, что не видит больше угрозы дефицита газа нынешней зимой и исходит из того, что к ее окончанию немецкие ПХГ будут заполнены более чем на 50%. Во-вторых, он высказал предположение, что период резких колебаний цен на газ на европейском рынке подходит к концу: "Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, на которое мы можем рассчитывать в течение следующих одного-двух лет".

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