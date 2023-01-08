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Фото: Inderlied/Kirchner-Media/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Немецкий регулятор ожидает прекращения колебаний цен на газ

Жан Рофе
1 ч. назад

"Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, на которое мы можем рассчитывать в течение следующих одного-двух лет", - сказал глава BNetzA.

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Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) ожидает прекращения колебаний цен на природный газ. "В настоящее время газ снова стоит столько же, сколько в декабре 2021 года", - сказал он в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 8 января.

По словам Мюллера, это главным образом обусловлено тем, что "Европа успешно заполнила свои газовые хранилища, устранив тем самым основу для возможных спекуляций". "Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, на которое мы можем рассчитывать в течение следующих одного-двух лет", - отметил глава BnetzA. В то же время он выделил три основных фактора риска: более холодная следующая зима, рост потребления в Китае и повреждение инфраструктуры, как в случае с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"При всей остающейся неопределенности я не ожидаю, что этой зимой что-то пойдет не так, - сказал Мюллер. - Я предполагаю, что к концу зимы хранилища будут заполнены более чем на 50 процентов. Сейчас мы сосредоточены на следующей зиме". В настоящее время газохранилища в Германии заполнены на 90 процентов.

Германия резко сократила потребление газа в прошлом году

Потребление природного газа в ФРГ значительно сократилось в кризисном 2022 году. Согласно опубликованным 6 января данным BNetzA, по сравнению со средним показателем за последние четыре года потребление природного газа в прошлом году уменьшилось на 14%. При этом промышленные предприятия расходовали на 15% меньше газа, чем в предыдущие годы, а домашние хозяйства и предприятия малого и среднего бизнеса - на 12%.

Как отметило ведомство, доля российского газа в структуре импорта ФРГ снизилась в 2022 году на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила 22%. Несмотря на это, Россия заняла второе место в качестве поставщика голубого топлива. Лидером по объему экспорта в Германию стала Норвегия, которая обеспечила около трети (33%) поставок. "Недостающие объемы российского газа были частично компенсированы за счет дополнительного импорта, в частности, через Нидерланды, Бельгию и Норвегию", - говорится в сообщении BNetzA.

Цена газа в Европе опустилась до минимума с ноября 2021 года

Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах, крупнейшем в Европе, в ходе торгов 4 января опускалась ниже 65 евро за мегаватт-час, достигнув самого низкого показателя с ноября 2021 года. Падению котировок способствовала необычайно теплая погода, установившаяся в конце декабря и снизившая потребление.

Начиная с осени 2021 года цены на природный газ в Европе росли, резко подскочив после российского вторжения в Украину 24 февраля. Рекордные цены были зафиксированы минувшим летом (345 евро за мегаватт-час). Это было вызвано прекращением поставок газа из РФ.

Смотрите также:

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