Экоактивисты блокировали аэропорты Гамбурга и Дюссельдорфа

Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" проникли на территорию аэропортов через ограждения и блокировали движение по взлетно-посадочной полосе.

Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) блокировали в четверг, 13 июля, взлетно-посадочные полосы нескольких аэропортов в Германии.

В воздушной гавани Гамбурга в первый день летних школьных каникул несколько человек приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. Как сообщила пресс-служба авиаузла в Twitter, полеты были прерваны из-за того, что на территорию проникли посторонние лица.

Представитель ситуационного центра полиции Гамбурга подтвердил агентству dpa факт проведения операции в аэропорту. По данным группы "Последнее поколение", активисты проникли на территорию через ограждение. На момент публикации остается неизвестным, насколько серьезно было нарушено воздушное сообщение.

Ограничение полетов в Дюссельдорфе

Одновременно в международном аэропорту Дюссельдорфа шесть или семь активистов "Последнего поколения" приклеили себя к рулежной дорожке, блокируя движение самолетов к взлетно-посадочной полосе. По словам участников акции, они прорубили забор, чтобы попасть на летное поле. На место происшествия прибыло большое количество сотрудников экстренных служб. Как отмечает dpa, полеты были временно ограничены.

Комментируя свои действия, экоактивисты написали в Twitter: "Мы протестуем против отсутствия у правительства плана и нарушения законов в борьбе с климатическим кризисом".

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