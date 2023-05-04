Кумовство в Минэкономики ФРГ? В Германии разгорается скандал

Стаст-секретарь в Минэкономики ФРГ участвовал в отборе кандидатов на пост главы Немецкого энергетического агентства, который достался его свидетелю на свадьбе. Оппозция и СМИ говорят о проявлении кумовства.

"Дорогие "зеленые", совместимость работы и семьи не означает трудоустройство в федеральном министерстве экономики для всей семьи", - такими словами генеральный секретарь оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер (Martin Huber) в интервью газете Bild выразил свое возмущение скандальной ситуацией, которая на протяжении последних дней является горячей темой для немецкой прессы.

Перспективные должности в министерстве экономики и защиты климата ФРГ, которым руководит вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "Союз 90" / "зеленые", распределяют на основе кумовства, полагают немецкие журналисты и политики. Подробности - у DW.

На работу берут своего свидетеля на свадьбе

За международное маркетинговое сопровождение процесса перевода экономики Германии на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) отвечает созданное в 2000 году Немецкое энергетическое агентство (DENA).

5 апреля в DENA сообщили , что с 15 июня перспективную и хорошо оплачиваемую должность главы этого госагентства займет Михаэль Шефер (Michael Schäfer). С 2016 года по 2017 год Шефер был руководителем проекта по индустриальной политике в Agora Energiewende - исследовательском центре, являющемся одновременно лоббистской организацией. С 2017 по 2020 годы он возглавлял отдел по защите климата и энергетической политике "Всемирного фонда дикой природы" (WWF), после чего снова вернулся в Agora Energiewende.

Михаэль Шефер был свидетелем на свадьбе Патрика Грайхера Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Предполагается, что назначению Шефера на должность главы DENA предшествовал тщательный отбор. Однако недавно всплывшие факты заставляют в этом усомниться. Ведь после объявления имени нового руководителя агентства статс-секретарь в министерстве экономики ФРГ Патрик Грайхен (Patrick Graichen), являвшийся одним из трех сотрудников Минэкономики, причастных к отбору кандидатов, признал: Шефер - его давний приятель. Более того, он был свидетелем на свадьбе Грайхена.

Сам статс-секретарь, к слову сказать, до своего назначения на нынешнюю должность в 2021 году руководил исследовательским центром Agora Energiewende. Ожидается, что теперь весь процесс отбора кандидатов на должность главы DENA будет повторен, причем окончательное решение по вакансии примет наблюдательный совет агентства.

"Семейный клан" в Минэкономики ФРГ?

Между тем Михаэль Шефер - не единственный знакомый или родственник Грайхена, имя которого всплыло в немецких СМИ в связи с подозрениями в кумовстве. Как пишет бульварная Bild, готовя законопроект, предписывающий, что все устанавливаемые с 2024 года системы отопления в Германии должны как минимум на 65% работать на возобновляемых источниках энергии, Минэкономики ФРГ опиралось на анализ центра Agora Energiewende.

А экспертизу "Стратегия для зданий. Климатическая нейтральность 2045" министерство заказало у партнера этого центра - лоббистской организации Öko-Institut . К числу сотрудников последней относятся брат статс-секретаря Минэкономики Якоб (Jakob Graichen ) и сестра Верена (Verena Graichen ).

Сестра Грайхена входит также в Национальный совет по водороду, разрабатывающий стратегию по внедрению в экономику Германии водородных источников энергии и консультирующий по этому вопросу Минэкономики страны. Отчитывается Национальный совет по водороду перед Комитетом статс-секретарей, а членами этого комитета, кроме прочих, являются - кто бы вы подумали? - Патрик Грайхен и муж Верены Грайхен Михаэль Келльнер (Michael Kellner), который также занимает пост парламентского статс-секретаря в министерстве Роберта Хабека.

"По сути Хабек создал в своем аппарате "кухонный кабинет", - считает генсек оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чая (Mario Czaja). По его словам, все окружение министра экономики Германии - это "сплошной маленький семейный клан, где все имеют друг с другом родственные связи". Выступая в эфире телеканала Welt, Чая призвал к отставке статс-секретаря.

Призывы к отставке статс-секретаря в Минэкономики ФРГ

Аналогичное мнение высказал член правящей Свободной демократической партии (СвДП) Райнхард Хубен (Reinhard Houben) в интервью деловому изданию Handelsblatt : "Господин Грайхен все больше становится политическим бременем для министра экономики Хабека. Встает вопрос, насколько он еще приемлем для своей должности".

Со своей стороны, эксперт по вопросам энергетической политики фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Нина Шеер (Nina Scheer) предупредила в комментарии для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung : "Возможные пересечения интересов при отборе на ведомственные должности происходить не должны". Ее товарищ по партии Маркус Хюмпфер (Markus Hümpfer) заявил, что считает разговоры о "зеленых" кланах в Минэкономики" "чушью", однако думает, что "привкус" от истории с Грайхеном все равно останется.

Роберт Хабек оказался под давлением из-за скандала вокруг статс-секретаря в его министерстве Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

В антикоррупционной организации Transparency International также раскритиковали поведение Грайхена. "Министерству (экономики ФРГ. - Ред.) с самого начала нужно было по-другому подойти к процессу отбора кандидатов на должность председателя (Немецкого энергетического агентства. - Ред.), - подчеркивает глава организации Анна-Майя Мертенс (Anna-Maija Mertens). - Если кандидат является свидетелем на свадьбе статс-секретаря, ясно как дважды два, что статс-секретарю нужно открыто заявить об этом и не участвовать в отборе".

Что касается самого Хабека, то он встал на сторону сотрудника своего министерства, заверив, что Грайхен, по его мнению, является "человеком, который спас Германию от тяжелого энергетического кризиса", сыграв ключевую роль в быстром строительстве СПГ-терминалов на фоне отказа от российского газа и в подготовке к возобновлению работы угольных электростанций.

Насколько кумовство распространено в Германии?

В 2022 году Германия заняла 9 место из 180-ти в Индексе восприятия коррупции , ежегодно составляемом Transparency International на основе оценки поведения чиновников и лиц, занимающих общественные должности, и случаев коррупционного поведения, в частности: злоупотребления властью, подкупа, нецелевого расходования бюджетных средств, а также эффективности законодательства по борьбе с этими явлениями. При этом ФРГ получила 79 пунктов. Признанная организацией наименее коррумпированной страной мира Дания набрала в 2022 году 90 пунктов.

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