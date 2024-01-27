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Немецкие фермеры провели акцию протеста в центре Германии

Павел Мыльников
27 января 2024 г.

На демонстрацию в Кассель съехались около 250 тракторов и иных сельскохозяйственных машин. Фермеры выступают против отмены скидок на дизельное топливо.

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Череп быка на тракторе на акции протеста немецких фермеров в земле Баден-Вюртемберг, 4 января 2024 года
Демонстрация фермеров (январь 2024 года)Фото: Stefan Puchner/dpa/picture alliance

В германском городе Кассель в федеральной земле Гессен в субботу, 27 января, прошла акция протеста фермеров против отмены субсидий в сельскохозяйственном секторе. В демонстрации участвовало около 250 транспортных средств. Митинг прошел без инцидентов, заявил представитель полиции. По его словам, протестующие лишь проехали круговым маршрутом по городу.

Тем не менее акция привела к временным перебоям в работе городского общественного транспорта. На некоторых маршрутах были зафиксированы задержки и отмены автобусов и трамваев.

Многие участники украсили свои транспортные средства национальными флагами ФРГ и в ходе поездки периодически подавали звуковые сигналы, пишет газета Hessische/Niedersächsische Allgemeine. Некоторые демонстранты принесли плакаты.

Демонстрации фермеров по всей Германии

Немецкие фермеры с декабря 2023 года организуют массовые акции протеста. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам министерства финансов ФРГ, эта мера ежегодно помогала бы экономить для бюджета 480 млн евро.

Позднее Берлин решил скорректировать планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Несмотря на это, в январе Немецкий крестьянский союз провел масштабную неделю протестных акций по всей стране.

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