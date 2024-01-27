Немецкие фермеры провели акцию протеста в центре Германии

Немецкие фермеры провели акцию протеста в центре Германии27 января 2024 г.
В германском городе Кассель в федеральной земле Гессен в субботу, 27 января, прошла акция протеста фермеров против отмены субсидий в сельскохозяйственном секторе. В демонстрации участвовало около 250 транспортных средств. Митинг прошел без инцидентов, заявил представитель полиции. По его словам, протестующие лишь проехали круговым маршрутом по городу.
Тем не менее акция привела к временным перебоям в работе городского общественного транспорта. На некоторых маршрутах были зафиксированы задержки и отмены автобусов и трамваев.
Многие участники украсили свои транспортные средства национальными флагами ФРГ и в ходе поездки периодически подавали звуковые сигналы, пишет газета Hessische/Niedersächsische Allgemeine. Некоторые демонстранты принесли плакаты.
Демонстрации фермеров по всей Германии
Немецкие фермеры с декабря 2023 года организуют массовые акции протеста. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам министерства финансов ФРГ, эта мера ежегодно помогала бы экономить для бюджета 480 млн евро.
Позднее Берлин решил скорректировать планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Несмотря на это, в январе Немецкий крестьянский союз провел масштабную неделю протестных акций по всей стране.
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