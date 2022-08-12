Еда будущего: как и для чего в Германии выращивают микроводоросли

Еще недавно Ульрих Аверберг (Ulrich Averberg) из западногерманского Алена был классическим фермером, специализировавшимся на растениеводстве и животноводстве. Впрочем, возделыванием кукурузы и разведением свиней, которых у него 800 штук, он занимается и сейчас. Однако два года назад Аверберг выбрал и еще одно направление - разведение синезеленой микроводоросли спирулина (Arthrospira), на самом деле представляющей собой биомассу цианобактерий. Но что привлекательного нашел в столь маргинальном бизнесе опытный предприниматель?

Спонтанное решение

Естественная среда обитания микроводоросли со спирально извитыми нитями - теплые пресноводные водоемы Азии, Африки, Южной и Центральной Америки. Но с некоторых пор спирулину, признанную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) самым полезным растением на Земле и ставшую основным продуктом питания космонавтов, стали выращивать и в Европе. А в Германии даже основан Немецкий кооператив по выращиванию водорослей (Deutsche Algen Genossenschaft, DAG), пока объединяющий 30 предпринимателей. Ульрих Аверберг - председатель правления этой организации.

Предприниматель Ульрих Аверберг

"Как-то около четырех лет назад я случайно попал на лекцию, где речь шла о пользе для здоровья микроводорослей и технологиях их выращивания в теплицах. И я просто загорелся идеей взяться за такой бизнес. Ведь спирулина - настоящий кладезь полезных ингредиентов. В ее составе железо, витамин Е, витамины группы В и бета-каротин. Кроме того, в ней много магния, марганца и натрия. Не говоря о том, что это один из лучших источников белка: в сухом виде спирулина содержит от 60 до 70 процентов протеина с полным набором незаменимых аминокислот. Это примерно столько же, сколько в яйцах, и в два раза больше, чем в мясе", - перечисляет в беседе с DW Ульрих Аверберг.

Предприниматель сумел убедить свою семью в целесообразности новой бизнес-идеи, а также банк, в результате предоставивший ему кредит. Одобрили и его заявку на получение разрешения для строительства теплицы - нового дома для миллионов одноклеточных микроводорослей. И постепенно Аверберг и его семья принялись за разведение водорослей.

"Добыча микроводоросли в Германии вместо импорта такой продукции из Азии позволяет сберечь немало ресурсов, поскольку нет необходимости в длительной по времени, энергозатратной и дорогостоящей транспортировке", - подчеркивает Аверберг.

Из обычного фермера - в аквафермеры

Высота бассейнов, в которых Ульрих Аверберг культивирует микроводоросли спирулина, составляет всего 15 сантиметров. Но вода настолько темная, что кажется, будто она уходит на несколько метров вниз. Десять резервуаров общим объемом 330 кубических метров расположены в теплице площадью 2500 квадратных метров. Возведение конструкции и строительные работы заняли всего 14 дней. Разобрать теплицу можно в еще более сжатые сроки. Так что, если бы Аверберг разочаровался в своем бизнесе, снова убрал теплицу и бетонный фундамент и перекопал почву плугом, он мог бы, как и прежде, возделывать участок поля, на котором сейчас стоит ферма. Но предприниматель об этом даже не думает.

Бассейны, в которых разводят спирулину

"Разведение микроводорослей стало для меня приятным и очень интересным местом работы. Тем более мы можем развивать технологии культивирования спирулины дальше, и у нас еще много идей, которые мы обязательно хотим реализовать", - делится Аверберг.

Тут напрашивается вопрос: а в чем отличие пресноводных микроводорослей от нам всем знакомых морских водорослей?

"У большинства людей при упоминании о водорослях возникает ассоциация с морскими водорослями - так называемыми макроводорослями, которые можно захватить и вытащить из воды. Мы же производим микроводоросли. Их нельзя "поймать", их нужно отфильтровывать с помощью специальной техники. Это особый вид производства", - поясняет бизнесмен.

Особенности производства

Спирулина очень быстро размножается: при наличии соответствующих условий такой процесс занимает лишь от двух до четырех недель. Для этого, по словам Аверберга, микроводоросли необходимо постоянно "подкармливать" - добавлять в воду, где их разводят, нитраты, фосфор, микроэлементы. Но решающее значение имеет солнечная энергия: для роста микроводорослям необходимо много света.

Порошок и смузи из спирулины

"Однако вы не можете обеспечить столько света, сколько дает солнце, с помощью электричества. Это слишком дорого и к тому же неэкологично. Вот почему зимой наше производство не работает", - подчеркивает предприниматель.

При сборе урожая микроводорослей вода перекачивается из резервуара на ленту-фильтр. После того как вода стечет, по своему виду напоминающая шпинат отфильтрованная синезеленая биомасса подается в специальный контейнер, а оттуда с помощью насоса перемещается, порция за порцией, на противень, застеленный пергаментной бумагой. Затем длинные полоски водорослей сушат в духовом шкафу.

Полезная биодобавка

Как правило, после сушки спирулина измельчается в порошок либо идет на производство сухих таблеток и капсул, которые потребляют отдельно или в качестве биологически активной добавки в пищу, в том числе и в корма для животных. Благодаря своему химическому составу водоросль оказывает на организм антиоксидантный, противовоспалительный, очищающий и противоаллергенный эффекты. При употреблении этого продукта также замедляются процессы старения. А наличие пигмента синего цвета замедляет рост раковых клеток.

Продукты с биологически активной добавкой из спирулины

Дети Ульриха Аверберга сначала не были в восторге от эксперимента с ужином, на который родители подали картофельное пюре с водорослями, но сейчас несколько зеленых крупинок на блюде для них уже не проблема, смеется предприниматель. По его словам, спирулина теперь занимает почетное место у него дома на столе во время трапезы.

"Мы добавляем ее, наравне со специями, почти во все блюда и даже в выпечку. Но нельзя забывать о том, что это белковая бомба, так что во избежание белкового отравления важно не переборщить с дозировкой", - предостерегает немецкий предприниматель и убежденный сторонник развития бизнеса по выращиванию микроводорослей Ульрих Аверберг.

Смотрите также: